كيف يمكن أن تمتلك منزلك الأول في أستراليا باستخدام صندوق السوبر؟

Home buying

Source: AAP

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تقدم هذه الحلقة من بودكاست لنحكِ عن المال بعض التفاصيل الهامة عن شراء منزلك الأول باستخدام أموالك الموجودة في صندوق السوبر.

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المنازل أصبح حلم امتلاك المنزل الأول صعب التحقيق، وخاصة توفير الدفعة الأولى.

ولكن بالرغم من هذا، يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان ما زال هناك طرق عدة لتأمين الدفعة الأولى لقرض شراء المنزل. ومنها صندوق الادخار التقاعدي والمعروف بالسوبر.

جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.

ويضيف عبدالله يمكن الاستفادة من صندوق السوبر باعتباره دخل شهري لا يدخل على حسابنا في البنك.
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ويمكن الاستفادة من هذا المبلغ في ادخار الدفعة الأولى، عند وضع مساهمات طوعية إضافية على السوبر إلى جانب الدفعات الاجبارية التي يقدمها صاحب العمل وتبلغ ١٠.٥٪ من قيمة الراتب.

ووضعت الحكومة الأسترالية عام ٢٠١٧ هذا البرنامج المخصص لشراء المنزل الأول لتشجيع الاستراليين على المساهمة أكثر في صندوق الادخار التقاعدي.

الشروط

أن يكون المنزل الأول للأشخاص، والانتقال للعيش فيه لمدة ٦ أشهر في أول عام.

ويمكن للمنزل أن يكون إما جديدا أو قديما. ويمكن أن يتشارك أكثر من شخصين في شراء عقار واحد. ويستخدم كل واحد منهم برنامج First Home Super Scheme الخاص به.

ويجب على جميع المشركين أن يكونوا فوق سن 18 عام أو أكثر.

ويشترط أيضا ألا يكون أي من الأشخاص قد امتلك أي عقار في أستراليا من قبل.

ولا يشترط أن يكون أي منهم مواطنا أستراليا أو مقيما دائما.

ويمكن توفير مبلغ 15000 دولار كحد أقصى خلال سنة مالية واحدة في صندوق السوبر، بالإضافة للأرباح التي جنتها المدخرات في صندوق السوبر.

وبالإمكان التقدم على هذا البرنامج عبر حساب mygov الحكومي تحت خانة السوبر.

يمكن الاستماع إلى تفاصيل البرنامج في الرابط الصوتي المرفق أعلاه.
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