تعرفوا على متوسط تكلفة تربية ورعاية الطفل في أستراليا

تظهر أحدث التقديرات لتكاليف تربية الأطفال في أستراليا بأنها ارتفعت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. ويعود ذلك لتغير توقعات المجتمع بشأن ما يحتاجه الأطفال ليعيشوا حياة جيدة توفر لهم الطعام، الملابس، العناية الصحية، ونفقات المدرسة والمرحلة التي تسبقها في دور رعاية الأطفال أو التعليم المبكر.





جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.





يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان تكاليف رعاية الأطفال أصبحت من أكبر الأعباء المادية، بجانب تكاليف المعيشة الباهظة، التي تهيمن على حياة الآباء والأمهات، خصوصا الحديثين منهم.





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"يحظى هذا الأمر باهتمام كبير لدى صانعي السياسات، لأن ضرره لا يقع فقط على المدى القريب، بل أيضا على المدى البعيد بسبب احتمال احجام الأستراليين عن الانجاب لعدم تمكنهم من تحمل تكلفة رعاية الأطفال".





ويضيف عبدالله: "سيؤثر هذا على البلاد من الناحية الاقتصادية والديموغرافية في المستقبل، والامثلة امامنا كثيرة مثل اليابان ودول أخرى في أوروبا".





في السنة الأولى فقط، قد تصل تكلفة رعاية طفل حديث الولادة إلى 9000 دولار، لأنها تتضمن شراء أغراض جديدة.





"تقدر هذه النفقات على النحو التالي: 1400 دولار للثياب والحفاظات، 1300 دولار للطعام المخصص للأطفال، 1000 دولار للألعاب، وقد تصل تكلفة رعاية الأطفال إلى 4600 دولار إذا كان الأب والأم يعملان".





أم بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخمس والست سنوات، فتقدر تكلفة رعايتهم مابين الـ 300 و500 دولار في الأسبوع.





وهذه لتغطية التكاليف الأساسية مثل الطعام 100 دولار، والمواد الاستهلاكية بما في ذلك الحفاظات والملابس 100 دولار، والأنشطة 70 دولار، وتعليم مبكر ما بين 100 و300 دولار في الأسبوع.





ووجدت الدراسة أيضا بأن التكاليف الأسبوعية المقدرة للأسر ذات الأجور المنخفضة لتربية طفلين - فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات وصبي يبلغ من العمر 10 سنوات - تبلغ حوالي 400 دولار في الأسبوع، وهذه أيضا لتغطية تكلفة الأساسيات.





وتشير التقديرات الأخرى بأن الأهل ينفقون على أطفالهم منذ الولادة وحتى مغادرة المنزل: تكلفة تربية طفلين في أسرة متوسطة الدخل أكثر من 800 ألف دولار، أسرة ذات دخل منخفض حوالي 470 ألف دولار، أسرة ذات دخل مرتفع حوالي المليون دولار.



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