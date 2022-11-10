نظام التأمين الأسترالي لذوي الاحتياجات الخاصة يستثني الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر

النقاط الرئيسية عوى جماعية لشمول من هم فوق 65 عاماً بمخصصات النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة

أطلق عدد من المحامين في سيدني دعوى جماعية بمشاركة الألاف من كبار السن للمطالبة بشمولهم بالنظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة

بحسب القانون الحالي، فإن من هم بعمر أقل من 65 عاماً فقط يستحقون مخصصات NDIS. أما من هم أكبر من 65 يتقاضون مدفوعات My Aged Care

أعرب كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة عن قلقهم من عدم تلقي الرعاية الكافية من الحكومة.





لقد تركوا يعتمدون كليًا على أحبائهم، الذين يواجهون ضغوطًا يومية لرعاية أسرهم.





مع عدم تغطية المخطط الوطني للتأمين لأي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا يعاني من إصابة تعيق حياته اليومية، يُترك الكثيرون منهم يتدافعون للحصول على أموال لدفع تكاليف الرعاية التي يحتاجونها.





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وصفت أستاذة الصحة والسياسة الاجتماعية في جامعة سيدني، جينيفر سميث- ميري، NDIS بأنه "واحة في الصحراء" - جهد مساعدة إيجابي، ولكن فقط لأولئك المؤهلين.





"إذا كنت ضمن برنامج NDIS ، عندما تبلغ 65 عامًا ، ستحصل على شيء يبدو رائعًا جدًا. لكن إذا لم تكن في NDIS ، فستحصل على شيء يبدو مختلفًا بعض الشيء، ولا يمكنك الوصول إلى نفس أنواع الدعم ".





دعوى جماعية لشمول من هم فوق 65 عاماً بمخصصات النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة





أطلق عدد من المحامين في سيدني وبالتعاون مع مؤسسة Spinal Life Australia دعوى جماعية أو ما يعرف بـ Class Action بمشاركة الألاف من كبار السن للمطالبة بشمولهم بالنظام الوطني للتأمين لزوي الاحتياجات الخاصة.





وبحسب القانون الحالي، فإن من هم بعمر أقل من 65 عاماً فقط يستحقون مخصصات NDIS. أما من هم أكبر من 65 يتقاضون مدفوعات My Aged Care





وقال المسؤول عن رفع الدعوى الجماعية المحامي ريك متري، لإذاعة أس بي اس عربي24، إن قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة يدعو إلى تغييرات عاجلة لجعل التمويل منصفًا. "قمت أنا برفع دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الفيدرالية لشمول من هم 65 عاما فما فوق بمخصصات نظام NDIS لأنهم بحاجة إلى هذا النوع من المساعدات."





وأضاف السيد متري انه "مع وجود 50٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من إعاقة من نوع ما، قررت الموافقة على رفع هذه الدعوى لان معايير الأهلية غير عادلة".





تشترط معايير الأهلية الحالية للحصول على دعم NDIS أن يكون المتقدمون أقل من 65 عامًا في اليوم الذي يتقدمون فيه للحصول على الدعم، مع إجبار الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من إعاقة على الاعتماد فقط على تمويل My Aged Care





في الفترة التي سبقت الانتخابات الفيدرالية التي أجريت في وقت سابق من هذا العام، ضمنت حملة "لا تمييز مع الإعاقة" أكثر من 25000 توقيع، بهدف إنهاء عدم المساواة في التمويل بين الأشخاص الموجودين على NDIS والأشخاص الذين تم استبعادهم بناءً على سنهم.





على الرغم من أن العريضة أثارت مناقشات بين المرشحين في ذلك الوقت، لم يعرب أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين عن التزام واضح بحل هذه القضية.





وتابع المحامي ريك متري "أصبحت Spinal Life على دراية بدعوى جماعية محتملة يتم تطويرها من قبل Mitry Lawyers الذين يعتقدون أن هذا قد يكون خيارًا جيدًا لتشجيع حكومة الكومنولث على تقديم دعم تمويلي للأشخاص الذين يعانون من إعاقة كبيرة فوق سن 65".





وخلص السيد متري إلى القول إن "مؤسسة Spinal Life Australia وقفت بجانبنا وساعدتنا من أجل كسب هذه القضية لأنها أدركت أهمية تغيير القانون ليشمل كبار السن من هم أكثر من 65 عاماً."



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