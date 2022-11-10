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الفنان جورج الصياح: امتهاني للغناء لم يثنيني على تقديم كلمات وألحان لكبار الفنانين في لبنان

أس بي أس عربي۲٤

Singer George Sayah

George Sayah

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نشر في: 10/11/2022 2:46pm, آخر تحديث: 10/11/2022 2:48pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS

الفنان جورج الصياح: اسم وراء برمجة آلة الكيبورد العربية ادى أهم الشركات الأجنبية

نشر في: 10/11/2022 2:46pm, آخر تحديث: 10/11/2022 2:48pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Bayt Al Mazzika
المصدر: SBS
من جبل لبنان وصل الفنان جورج صياح إلى أستراليا في إطار جولة فنية يقوم بها للقاء محبيه من الجاليات العربية.
عرف جورج لدى جمهوره في أستراليا بأدائه المتميز للأغان خاصة به فمنها الطريفة والأخرى الرومانسية.
ولمعرفة المزيد عنه ، حل جورج ضيفا على برنامج بيت المزيكا ليتحدث وبكل مصداقية عن مشواره الفني وعن أعماله وأمور أخرى.

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تحدث جورج الذي ارتبط اسمه لدى لبنانيي المهجر بأغنية " يصير لك ترجع علبنان" عن أصوله اللبنانية:
أنتمي إلى عائلة فنية من جبل لبنان من ضيعة عين الخروبة

وأضاف بأنه تعلم الموسيقى منذ صغر سنه حيث حيث حرص أهله على تعليم كل اخوته الموسيقى والعزف على عدة آلالات موسيقية.

تعلمت العزف على 12 آلة موسيقية منذ سن 7 ودرست الغناء الشرقي في سن 17
وتحدث جورج عن أغانيه الخاصة التي كتبها ولحنها بنفسه ومنها "الحب الأول" و يصرلك" التي كتبها بعد أن كان شاهدا على حوار دار بين صديقه المغترب والعائد إلى لبنان ووالدته التي نصحته بالزواج بلبنانية فبعد أن تمنع عن ذلك ردت عليه قائلة "بيصرلك ترجع علبنان"
ترجمت مشهد الحوار بين صديقي ووالدته إلى أغنية وسجلتها في نفس اليوم
وعلى الرغم من كونه كاتبا، غنى جورج بالإضافة إلى أغان كتب كلماتها أغان أخرى من تأليف سعيد فرحات ومارسيل مدور وغيرهما من كبار المؤلفين اللبنانين.
لم تنحصر موهبة جورج الفنية على كتابة الكلمات ووغنائها بل أيضا لحن أغانية وأغاني فنانين آخرين زمنهم أغان لكل من معين شريف وطوني كيوان.
ارتبط اسم الصياح أيضا بالبرمجة الموسيقية حيث عمل في مع شركات كورج و تجام ورينولدس وياماها لبرمجة آلالات الأورج العربية.
وفي إطار زيارته إلى أستراليا، أحيا جورج عدة حفلات وبأصدقائه من الجالية العربية في أستراليا.

 

 


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