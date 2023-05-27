وقعت كلاً من أستراليا والهند اتفاقية هجرة جديدة لتعزيز حركة العمالة بين البلدين

اتفاق هجرة جديد تم توقيعه بين أستراليا والهند باعتباره مكسبًا لكلا البلدين، وسيتم من خلاله تغيير قواعد التأشيرات لتعزيز حركة العمالة.

Indian Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese clasp hands in greeting at Qudos Bank Arena in Sydney on 23 May 2023.

Indian Prime Minister Narendra Modi has hailed a finalised bilateral migration deal, saying increased migration mobility between the nations is a "living bridge", strengthening bonds. Source: Getty / Lisa Maree Williams

النقاط الرئيسية:
  • حظي اتفاق الهجرة الجديد الموقع بين أستراليا والهند بالثناء لأنه سيخلق المزيد من الفرص للشباب والمهنيين
  • خلت اتفاقية التجارة الثنائية المؤقتة حيز التنفيذ لمدة خمسة أشهر
  • الهند هي سادس أكبر شريك تجاري لأستراليا مع تجارة ثنائية الاتجاه في السلع والخدمات بقيمة 46.5 مليار دولار في عام 2022
حظي اتفاق الهجرة الجديد الموقع بين أستراليا والهند بالثناء لأنه سيخلق المزيد من الفرص للشباب والمهنيين في بداية حياتهم المهنية في كلا البلدين.

وكانت صفقة الهجرة واحدة من صفقتين تم توقيعهما خلال زيارة ناريندرا مودي الأولى لأستراليا منذ تسع سنوات، مما يضيف إلى سلسلة من الصفقات التي تم إتمامها العام الماضي.

ودخلت اتفاقية التجارة الثنائية المؤقتة حيز التنفيذ لمدة خمسة أشهر، مع وجود خطط لتوسيع نطاق الصفقة ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة بحلول نهاية العام.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار.

الهند هي سادس أكبر شريك تجاري لأستراليا مع تجارة ثنائية الاتجاه في السلع والخدمات بقيمة 46.5 مليار دولار في عام 2022.
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تحدد اتفاقية الهجرة المكونة من 10 صفحات خيارات جديدة لمقدمي طلبات التأشيرة لتمديد التأشيرات أو التقدم للحصول عليها لتعزيز حركة اليد العاملة للطلاب والخريجين والأكاديميين والمهنيين والوافدين لفترات قصيرة، وهناك أيضًا أحكام للقضاء على الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا برنامجًا تجريبيًا جديدًا، يُعرف بالاختصار MATES، لخريجي الجامعات والمتخصصين في بداية حياتهم المهنية في الهند للقدوم إلى أستراليا بتأشيرة لمدة عامين دون رعاية.

ماذا قال أنتوني ألبانيزي وناريندرا مودي عن الصفقة الجديدة؟

أعلن الرئيس الهندي عن اتفاقيتي الهجرة والهيدروجين الأخضر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال إنها أظهرت "عمقًا" و "نضجًا" جديدين للعلاقة الثنائية.

وقال إن العلاقة بنيت على مجموعة مشتركة من القيم الديمقراطية، وتم تعزيزها من خلال الثقة والاحترام.

"الجالية الهندية في أستراليا هي جسر حي بين بلدينا".
Narendra Modi and Anthony Albanese stand in front of the Sydney Opera House. The sails of the Opera House are illuminated with a light show using the colours of the Indian flag. Both leaders are making the peace gesture.
Narendra Modi posted this photo on his Twitter account with the message: "Long live India-Australia friendship!". Source: Twitter / @narendramodi
وقال ألبانيزي إنه يريد أن يرى جميع جوانب العلاقات الثنائية تنمو.

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نشر في: 27/05/2023 4:06pm
By Biwa Kwan
المصدر: SBS
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