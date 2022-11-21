هل يمكن أن يعطل كوفيد 19 وظاهرة لانينيا خطط عيد الميلاد: إليكم ما تخبؤه كل ولاية!

النقاط الرئيسية: الأخبار جيدة لعطلة عيد الميلاد رغم ارتفاع تكلفة المعيشة، وظهور متغيرات جديدة لكوفيد 19 وتوقعات ظاهرة لا نينيا.

موجة كوفيد أقل خطورة ودرجات الحرارة ستكون أكثر برودة في بعض الولايات.

قد تتأثر أسعار بعض الفاكهة إلا أن موسم الثمار البحرية وافر.

بعد عامين من الإغلاقات بسبب جائحة كورونا، يتطلع العديد من الأستراليين للعودة إلى الوضع الطبيعي هذا العام. ولكن ارتفاع تكلفة المعيشة، وظهور متغيرات جديدة لكوفيد 19 وتوقعات ظاهرة لا نينيا لا تبشر بالخير وتحبط المعنويات بسبب المخاوف من احتمال خروج احتفالاتنا عن مسارها مرة أخرى.





ولكن مع ذلك، هناك بعض الأخبار الجيدة، مع توقعات طقس جيد في بعض أجزاء البلاد وموسم وافر لمحبي القريدس والمانجو.



هل يمكن أن يخرب كوفيد 19 عيد الميلاد؟

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عادت حالات في أستراليا إلى الارتفاع مرة أخرى وسط ظهور متحورات جديدة مثل XBB و BQ.1، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ورعاية المسنين أن متوسط عدد الحالات اليومية في أستراليا ارتفع بنسبة 38 في المئة في 15 نوفمبر مقارنة بالأسبوع السابق. في حين أن مقاطعة أراضي هي الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في متوسط عدد الحالات اليومية.





وقال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، بول كيلي، إن المزيد من المتغيرات القابلة للانتقال، والتي يطلق عليها اسم "أحفاد أوميكرون"، تنتشر في أستراليا إلا أنها أقل خطورة والوضع أفضل بكثير مما كان عليه العام الماضي.



People are seen waiting in a line to receive covid19 tests at a walk-in covid19 testing facility in Melbourne Source: AAP وأضاف أن الموجة الحالية قد تكون قصيرة مع ارتفاع الحالات إلى ذروتها ثم تنخفض في غضون شهر إلى ستة أسابيع. وهذا ما وافق عليه البروفسور المساعد جيمس وود من كلية صحة السكان بجامعة نيو ساوث ويلز معتقداً أن الأمر لن يؤدي إلى تعطيل خطط الناس واحتفالاتهم بعيد الميلاد بصورة كبيرة.



وقالت عالمة الأوبئة السريرية البروفيسور نانسي باكستر من جامعة ملبورن إنها لا تعتقد أن السلطات ستفرض عمليات إغلاق أو إجراءات صارمة أخرى، لكن يتعين على العائلات الفردية التفكير في المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص الذين يجلسون على مائدة عيد الميلاد الخاصة بهم لمحاولة تقليل مخاطر وصول كوفيد إلى هذه الطاولة مع أخذ الإحتياطات اللازمة كارتداء الكمامة في الأسبوع الذي يسبق عيد الميلاد وأخذ الجرعات المعززة ومحاولة إجراء الاحتفالات في الهواء الطلق.



كيف سيكون الطقس في فترة الأعياد؟

قال جوناثان هاو، عالم الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية، إن أول التوقعات الرسمية ليوم عيد الميلاد لن تكون متاحة حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل أسبوع من العطلة.





لكن السيد هاو قال إن أستراليا ستواجه على الأرجح ظروف لا نينيا في كانون الأول/ ديسمبر، مما يعني أن درجات الحرارة ستكون أكثر برودة خلال النهار في جنوب كوينزلاند ومعظم أنحاء نيو ساوث ويلز وفي فيكتوريا وجنوب أستراليا.





أما تسمانيا فتبدو أكثر دفئاً من المتوسط في كانون الأول/ ديسمبر. وفي بيرث، يتوقع أن درجات الحرارة ستكون متوسطة خلال النهار، في حين أنه يبدو أن داروين ستكون أكثر دفئًا من المعتاد.



It might be a chilly Christmas this year. Source: Getty / Saeed Khan/AFP من حيث هطول الأمطار، فقال السيد هاو أنه من المرجح أن تستمر الأحوال الجوية الأكثر رطوبة من المتوسط في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا وتسمانيا.





أما أديلايد وبيرث فتتطلعان إلى ما يقرب من 50/50 من حيث متوسط هطول الأمطار وكذلك داروين أيضاً. في حين أن شمال ووسط غرب أستراليا هما المنطقتان الوحيدتان اللتان تبدوان أكثر جفافاً من المعتاد لشهر ديسمبر.



زيادة تكلفة المعيشة على البطاقات بما في ذلك ارتفاع سعر الفائدة

قد تكون فترة عيد الميلاد من الأوقات المكلفة من السنة، وهناك بعض الأخبار المختلطة للعديد من الأستراليين فيما يتعلق بتكلفة المعيشة.





يعتقد شاين أوليفر، كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياط الأسترالي AMP، أنه من المرجح أن يرفع بنك الاحتياط معدل النقد الرسمي بمقدار 0.25 نقطة مئوية أخرى في 6 كانون الأول/ ديسمبر، مما سيرفع مدفوعات الرهن العقاري للأفراد أكثر إذا اختارت البنوك تمرير ذلك.



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عندما يتعلق الأمر بمائدة عيد الميلاد، فقد تتأثر أسعار بعض الفواكه الصيفية المفضلة لدينا والمأكولات البحرية.





حذر بنك Rabobank، الذي يركز على الغذاء والزراعة ، من أن ظاهرة لا نينيا قد تؤثر على توافر وأسعار الكرز وربما بعض الفواكه الأخرى مثل الخوخ والنكتارين.



Prawns should be plentiful this year thanks to La Niña. Source: Getty / James D. Morgan ومع ذلك، ليست كل الأخبار سيئة، فقد كان هذا العام جيداً لمواسم المانجو والبابايا ، لذا لا ينبغي أن يتأثر توريد هذه الفاكهة ما لم تكن هناك أعاصير سيئة في شمال أستراليا ، حيث تُزرع غالبية هذه الفاكهة.





وفيما يخص موسم القريدس، أحد أهم المكونات على مائدة الميلاد، يقول سوق سيدني للأسماك إنه يمكننا توقع موسم وفير بفضل هطول الأمطار بمعدل قياسي على الساحل الشرقي حيث سيبدأ سعر الكيلو من 20 دولاراً. كما سيكون هناك وفرة من منتجات بحرية أخرى كالكلاماري والأخطبوط والسلمون والباراماندي والمحار.





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