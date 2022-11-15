شركة Medibank تتحدى مخترقي بيانات عملائها: "لن ندفع فدية للقراصنة الروس"

النقاط الرئيسية
- شركة Medibank تؤكد رفضها دفع فدية لقراصنة روس سرقوا بيانات عملائها
- يأتي ذلك بعد شهر من سرقة قراصنة للمعلومات الشخصية لعملاء شركة التأمين الصحي الحاليين والسابقين
- بدأت الشركة في التواصل مع حوالي 480 ألف عميل تعتقد أنه تم سرقة بياناتهم الصحية
أكد المسؤولون التنفيذيون في Medibank على موقفهم الحازم بعدم دفع فدية للقراصنة الروس الذين سرقوا بيانات الملايين من العملاء الشخصية.
ومن المتوقع أن يواجه مجلس إدارة الشركة استجواباً من المساهمين في الاجتماع العام السنوي لـ Medibank اليوم الأربعاء، والذي يأتي بعد شهر من سرقة قراصنة للمعلومات الشخصية لعملاء شركة التأمين الصحي الحاليين والسابقين.
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وأعلنت Medibank عن مراجعة خارجية ستقوم بها شركة Deloitte مضيفة أنها عززت بالفعل إجراءات الأمن في أعقاب الاختراق الذي حدث الشهر الماضي.
كما بدأت الشركة في التواصل مع حوالي 480 ألف عميل تعتقد أنه تم سرقة بياناتهم الصحية.
وقال رئيس مجلس الإدارة مايك ويلكينز: "حماية بيانات عملائنا هي مسؤولية نأخذها على محمل الجد وسنواصل دعم جميع الأشخاص الذين تأثروا بهذه الجريمة".
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