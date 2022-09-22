أستراليا تدين تهديدات بوتين النووية

النقاط الرئيسية أستراليا تندد بتهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أمام الأمم المتحدة بمعقابة روسيا

تلاحق أستراليا وهولندا روسيا عبر منظمة الطيران المدني الدولي لدورها في الحادث الذي أودى بحياة قرابة 300 شخص على متن رحلة مدنية

حذر الرئيس فلاديمير بوتين الغرب من استعداده لاستخدام ترسانة روسيا النووية الضخمة للدفاع عن أراضيها، قائلاً: "إنها ليست خدعة".





وقال بوتين في خطاب متلفز "عندما تتعرض وحدة أراضي بلادنا للتهديد، فإننا بالتأكيد سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا".





جاء ذلك إثر قرار بتعبئة 300 ألف جندي بعدما خسرت روسيا مناطق في شرق أوكرانيا.





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ودعت وزيرة الخارجية بيني وونغ روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا.





وقالت السناتور وونغ للصحفيين في نيويورك يوم الخميس، "رأينا السيد بوتين يوجه تهديدات باستخدام كل الوسائل المتاحة له".



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"هذه التهديدات لا يمكن تصورها وهي غير مسؤولة. مزاعم الدفاع عن وحدة أراضي روسيا غير صحيحة".





وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة أمام الأمم المتحدة بمعقابة روسيا.





وقال "عاقبوا جريمة العدوان. عاقبوا انتهاك الحدود وسلامة الأراضي".





أضاف، "يتحدثون عن محادثات (سلام) لكنهم يعلنون عن تعبئة عسكرية".





ودعا المتحدث باسم المعارضة للشؤون الخارجية سيمون برمنغهام الحكومة إلى تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا.





وطلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مزيداً من مركبات البوشماستر الأسترالية بعد اجتماعه مع السناتور وونغ في نيويورك.





وقال السناتور برمنغهام لـ ABC: "من مصلحة جميع الدول، سواء كانت كبرى أو صغيرة، ومن جميع أنحاء العالم أن ترى أوكرانيا تنجح في الدفاع عن سيادتها".





"أي تأخير في تقديم المساعدة لأوكرانيا يزيد المخاطر من ألا تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على هذا المستوى من الدفاع".





كما رفض السناتور برمنغهام تصريحات الرئيس الروسي.





وقال، "إنه يواصل بناء مزاعمه فيما يتعلق بالغزو الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي لأوكرانيا على الأكاذيب".





من جهتها التقت السناتور وونغ مع الفريق الدولي الذي يحقق في إسقاط الرحلة MH-17 ويشمل هولندا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا.





وتلاحق أستراليا وهولندا روسيا عبر منظمة الطيران المدني الدولي لدورها في الحادث الذي أودى بحياة قرابة 300 شخص على متن رحلة مدنية.





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