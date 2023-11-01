أستراليا "قلقة" من استمرار العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.





يأتي هذا البيان في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها على غزة، في ظل مساعي الحكومة الأسترالية لمراعاة التوازن الدقيق في الموقف العام الأسترالي من الحرب في غزة.





وقُتل عشرات الفلسطينيين الثلاثاء في غارة جوية استهدفت مخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ضربة أكّد الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذها للقضاء على قيادي في حماس ضالع في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.





وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع فقد قتل خمسون شخصاً على الأقلّ في الغارة التي استهدفت المخيم الواقع في شمال القطاع.





وقالت الوزارة في بيان "50 شهيدا على الأقل ونحو 150 جريحاً والعشرات تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية بشعة استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بمخيم جباليا شمالي القطاع"، حيث أشارت الى أن "ما يزيد عن 20 منزلا تم تدميرها على رؤوس ساكنيها".



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنّ الغارة استهدفت إبراهيم بياري، قائد كتيبة جباليا في حركة حماس، مؤكّداً "جاءت عملية القضاء عليه في إطار ضربة واسعة النطاق ضد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية التابعة لكتيبة جباليا والتي سيطرت على مبان مدنية في مدينة غزة".





وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الثلاثاء أنها ستفرج عن رهائن أجانب "خلال الأيام القادمة"، مؤكداً أن غزة ستصبح "مقبرة" للجيش الإسرائيلي مع دخول الحرب يومها الخامس والعشرين.





وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام إن غزة ستصبح "مقبرة للعدو ووحلاً لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية" مؤكداً "نبشر نتانياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية".



وفي دورها تستعد السلطات المصرية لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة، على ما أفادت مصادر طبية وأمنية.





وقال مسؤول طبي بمدينة العريش لوكالة فرانس برس "ستتواجد فرق طبية غدا (الأربعاء) عند معبر رفح لفحص الحالات القادمة (من غزة) فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها الجرحى". وأكد ذلك مسؤول أمني عند المعبر.





كما أفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أنه "تم إبلاغنا من الجانب المصري أن غداً الأربعاء 1 نوفمبر (تشرين الثاني) سيتم مغادرة 81 جريح من الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر".





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