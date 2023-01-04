أستراليا شهدت أكبر انخفاض سنوي في أسعار المنازل منذ الأزمة المالية العالمية. فما السبب؟

النقاط الرئيسية: انخفضت أسعار المنازل لمدة تسعة أشهر متتالية بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الإيجارات خلال العام الماضي بمتوسط 10.2 في المائة على الصعيد الوطني

أدت ثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة بالفعل إلى خفض القدرة على الاقتراض بنحو 25 في المائة

شهدت أسعار المنازل في أستراليا أكبر انخفاض سنوي منذ الأزمة المالية العالمية (GFC) في عام 2008، عندما انخفضت قيمة المنازل بنسبة 6.4 في المائة على المستوى الوطني.





وقد انخفضت أسعار المنازل لمدة تسعة أشهر متتالية بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة .



أظهرت بيانات CoreLogic أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 1.1 في المائة في ديسمبر، مما يمثل انخفاضًا إجماليًا بنسبة 5.3 في المائة في 12 شهرًا.





وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الإيجارات خلال العام الماضي بمتوسط 10.2 في المائة على الصعيد الوطني.



ما الذي يدفع هذا الانخفاض وهل سيستمر؟

قالت إليزا أوين، المحللة العقارية في CoreLogic، إن الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لبنك الاحتياط الأسترالي، إلى معدل النقد الرسمي الحالي البالغ 3.1 في المائة، تقود الاتجاهات إلى حد كبير.





«من المرجح أن تستجيب أسعار المنازل لمسار أسعار الفائدة. وقالت لـ SBS News: «طالما استمرت هذه الأسعار في الارتفاع في العام الجديد، فإننا نتوقع أن نرى بعض الانخفاض المستمر في أسعار العقارات».





«الخبر السار لأصحاب المنازل هو أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النقد ذروته في وقت مبكر إلى منتصف هذا العام. لذا إذا حدث ذلك، فقد نشهد بعض التراجع في هذا التراجع».



LISTEN TO SBS On the Money: What's in store for property in 2023? SBS News 08/12/2022 11:50 Play

قالت الخبيرة الاقتصادية في PropTrack ومؤلفة التقرير آن فلاهيرتي إن الأسعار من المرجح أن تستمر في الانخفاض حتى عام 2023.





وقالت السيدة فلاهيرتي: «في حين أنه من المرجح أن تقترب أسعار الفائدة من ذروتها، فقد أشار بنك الاحتياط إلى احتمال حدوث المزيد من الزيادات في عام 2023".





«ستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تآكل قدرات الاقتراض ودفع الأسعار إلى الانخفاض».





وقد أدت ثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة بالفعل إلى خفض القدرة على الاقتراض بنحو 25 في المائة.





في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى التصحيح في سوق الإسكان، لا تزال أسعار المساكن بشكل عام أعلى بكثير من مستويات ما قبل COVID.





وجدت CoreLogic أن قيمة المنازل ارتفعت بنسبة 11.7 في المائة عبر العواصم و 32.2 في المائة عبر الأسواق الإقليمية مقارنة بشهر مارس 2020.



كيف تتأثر أجزاء مختلفة من أستراليا؟

في ملبورن، أصبحت قيم المنازل الآن أعلى بنسبة 1.5 في المائة فقط من مستويات مارس 2020 وفقًا لـ CoreLogic، مما أدى إلى تراجع معظم مكاسب فترة الوباء لأصحاب العقارات.





قال تيم لوليس، مدير الأبحاث في CoreLogic: «يمكن أن يُعزى الاختلاف الصغير نسبيًا بين مستويات مارس 2020 وديسمبر 2022 إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الانخفاض الكبير في الأسعار خلال المرحلة المبكرة من COVID، والارتفاع المعتدل خلال دورة النمو والانخفاض بنسبة -8.3 في المائة منذ أن بلغت القيم ذروتها في فبراير».





كما ساعدت ملبورن في خفض المؤشر لشهر ديسمبر، حيث انخفضت أسعار المساكن بنسبة 1.2 في المائة على مدار الشهر.



Australia's property downturn has picked up pace again, but Melbourne is the only capital city getting close to erasing the entirety of its pandemic upswing. Source: SBS على النقيض من ذلك، انخفضت أديلايد بنسبة 1.5 في المائة فقط عن ذروتها، وظلت قيم المساكن 42.8 في المائة فوق مستويات ما قبل COVID.





في سيدني، تنخفض قيمة المنازل بشكل أسرع - مقارنة ببقية البلاد - حيث انخفضت بنسبة 12 في المائة عن ذروتها في يناير.



ما هو التأثير على أسعار الإيجار؟

وجدت CoreLogic أن الإيجارات ارتفعت في جميع المناطق وأنواع المساكن في أستراليا في الأشهر الـ 12 الماضية. وتراوحت الزيادة بين زيادة سنوية بنسبة 4 في المائة في إيجارات المنازل في إقليم العاصمة الأسترالية وزيادة بنسبة 15.5 في المائة في إيجارات الوحدات في سيدني.





وأوضحت السيدة أوين أن ارتفاع أسعار الإيجارات مدفوع بالاتجاهات الديموغرافية وليس أسعار الفائدة.



«هناك عدد أقل من المستأجرين لكل أسرة خلال الوباء. وبدأنا أيضًا في رؤية عودة قوية للهجرة من الخارج. ولأن الكثير من المهاجرين الأجانب يستأجرون في البداية، فإن ذلك يشكل الكثير من الضغط لا سيما على أسواق تأجير الوحدات في سيدني وملبورن».





قال المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية إن زيادة أسعار الإيجارات بنسبة 18 في المائة في العام الماضي جعلت من الصعب على أولئك الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي تغطية نفقاتهم وسط ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء.





تحث المديرة التنفيذية للمجموعة، كاساندرا غولدي، الحكومة الفيدرالية على تقديم زيادة حقيقية كبيرة في مدفوعات الشباب ومدفوعات JobSeeker لانتشال الناس من العيش تحت خط الفقر.





وقالت: «كانت مدفوعات دعم الدخل غير كافية بشكل يرثى له قبل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجار والأدوية والطاقة وغيرها من الضروريات وستظل غير كافية تمامًا بعد الزيادات الحالية.»





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