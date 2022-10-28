انخفاض غير مسبوق في أسعار العقارات في أستراليا: هل هو الوقت المناسب للشراء؟

النقاط الرئيسية شهدت أسعار العقارات الأسترالية أكبر انخفاض على الإطلاق

نقص العقارات المتوفرة للإيجار وازدياد الطلب أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات

فرصة لأصحاب المنازل لبيع وشراء منزلهم التالي بعد عدة أشهر بسعر أقل

سجلت أسعار المنازل واحدة من أشد الانخفاضات على الإطلاق، حيث انخفض متوسط العقارات بنحو 53000 دولار عن ذروته في وقت سابق من هذا العام.





يُظهر أحدث تقرير عن أسعار المنازل من موقع دوماين، انخفاض أسعار المنازل في المدن الأسترالية بنسبة 4.9 في المئة في الربع الأخير، من ذروة في أذار/ مارس، ومع ذلك لا تزال أسعار العقارات أكثر مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.



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قالت نيكولا باول، رئيسة قسم الأبحاث والاقتصاد في دوماين، لـ أس بي أس إنه في حين أن الأسعار انخفضت بسرعة خلال أيلول/سبتمبر، بقيت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ارتفاع الأسعار.





"لا تزال الأسعار في جميع المدن أعلى مما كانت عليه قبل انتشار الوباء، في أي مكان أعلى من 17 في المئة إلى 47 في المئة".



كيف تتعامل مع التغيرات الأخيرة في أسعار المنازل

قالت نيكولا باول إن "معظم مالكي المنازل" كانوا سيشترون منازلهم قبل انتشار الوباء وسيظلون يجنون "معدلات قوية" من نمو رأس المال.





وقالت إن أولئك الذين اشتروا منازل أثناء الوباء، ويتطلعون إلى البيع، هم "الأكثر عرضة للخطر" ومن المرجح أن يكون هنالك خسارة في رأس المال.





وقالت إن هناك فرصة لأصحاب المنازل لبيع وشراء منزلهم التالي بعد عدة أشهر بسعر أقل.





"عندما يتباطأ السوق، إذا كنت بائعاً، وتبيع منزلك ومن ثم لا تشتري لمدة شهر أو شهرين آخرين، فإن ما قد تجده هو أنك تستطيع توفير بعض المال، لان السوق من المتوقع ان تستمر في التراجع".





أظهرت بيانات من تقرير المجال أن كانبيرا وسيدني شهدتا أسوأ انخفاضاً لمتوسط أسعار المنازل.





وكما داروين وكانبيرا شهدتا على أكبر انخفاض في أسعار الوحدات السكنية.







انخفاض الأسعار يقابله ارتفاع أسعار الفائدة، ماذا يعني هذا بالنسبة للمشترين لأول مرة؟

قال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين ورئيس استراتيجية الاستثمار في AMP Capital، لـ أس بي أس إن انخفاض أسعار المنازل يقابله ارتفاع أسعار الفائدة.





"من الصعب القول إنه توازن إيجابي للمشترين لأول مرة الذين يحاولون الدخول إلى السوق لأن أسعار الفائدة ارتفعت".





"تم تعويض أسعار المنازل المنخفضة من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عدم تحسن القدرة على تحمل التكاليف".



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ومع ذلك، قال أوليفر إن إحدى الفوائد الإيجابية لمشتري المنزل الأول هي أنهم لن يضطروا إلى إنفاق هذه المدة الطويلة في الادخار للإيداع.





"مع استمرار انخفاض الأسعار، سيخلق ذلك فرصاً للمشترين لأول مرة".





رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة للشهر السادس على التوالي في تشرين الأول/أكتوبر، مما رفع سعر الفائدة إلى 2.6 في المئة من 0.1 في المئة في نيسان/أبريل.





أشار البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم.



الإيجارات مستمرة في الارتفاع

يُظهر تقرير منفصل انخفاض توافر الإيجارات بشكل كبير، مع انخفاض عدد العقارات المدرجة على موقع realestate.com.au للإيجار، بنسبة 20.5 في المئة بحلول شهر أيلول/ سبتمبر.





ويؤدي انخفاض توافر الإيجارات إلى ارتفاع الإيجارات حيث يستطيع الملاك زيادة الإيجارات عندما يكون لدى المستأجرين خيارات محدودة.



وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في PropTrack كاميرون كوشير لـ أس بي أس إن انخفاض عدد العقارات المتاحة للإيجار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.





"منذ بداية الوباء، أذار/مارس 2020، حتى أيلول/سبتمبر من هذا العام، انخفض عدد العقارات المعروضة للإيجار على موقع realestate.com بنسبة 35 في المئة".





"وفي الوقت نفسه، لدينا المزيد من المستأجرين".





"لقد شهدنا انخفاضاً كبيراً خلال العام ونصف العام الماضيين في اقتراض مشتري المنزل الأول أيضاً".





وقال السيد كوشير إن الهجرة تؤدي أيضاً إلى ارتفاع الإيجارات.





"منذ بداية هذا العام، شهدنا أيضاً زيادة في الهجرة، ومعظم الأشخاص الذين ينتقلون إلى أستراليا ليس لديهم منزل يمتلكونه عندما يصلون إلى هنا، لذلك ينتهي بهم الأمر بالاستئجار".





وأضاف التقرير أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى أيلول/سبتمبر، وهو أسرع معدل ربع سنوي على الإطلاق.





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