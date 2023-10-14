أستراليا تصوت بـ "لا" في استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان

رفض الأستراليون اقتراح تخصيص "صوت للسكان الأصليين في البرلمان" في أول استفتاء تجريه أستراليا منذ أكثر من عقدين.

VOICE REFERENDUM COUNTING

Ballot papers are seen at a counting centre in Melbourne, on Saturday, October 14, 2023. Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

Key Points
  • نتج عن استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان تصويت مدوي بـ "لا".
  • سجلت ست ولايات والمقاطعة الشمالية التصويت بـ "لا"، في حين صوتت مقاطعة العاصمة كانبرا بـ "نعم".
  • حث رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الأستراليين على الاجتماع معًا.
رفض الأستراليون اقتراحًا بتخصيص صوت السكان الأصليين في البرلمان بالدستور. 
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The Indigenous Voice to Parliament referendum has ended with a 'No' result image

استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان ينتهي بنتيجة "لا"

SBS Arabic24

15/10/202304:44
وتم تسجيل التصويت بـ "لا" في جميع الولايات الست والمقاطعة الشمالية خلال الاستفتاء التاريخي الذي أجري يوم السبت. 

ويحتل التصويت بـ "لا" أيضًا الصدارة في العد الوطني الإجمالي.

كانت مقاطعة العاصمة كانبرا هي الولاية الوحيدة التي سجلت التصويت بـ "نعم". 

وأصر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، الذي أصيب بخيبة أمل، على أن النتيجة "لا تحدد هويتنا ولن تفرقنا". 

"الأمر متروك لنا جميعًا الآن للالتقاء وإيجاد طريق مختلف لنفس المصير." 
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Australian Prime Minister Anthony Albanese delivers a statement on the outcome of the Voice Referendum at Parliament House.
ودعا زعيم المعارضة بيتر داتون البلاد إلى الوحدة، ووصف الاستفتاء بأنه تمرين "لم تكن أستراليا بحاجة إليه".

وأضاف "كان ينبغي للمقترح والعملية أن يهدفان إلى توحيد الأستراليين، وليس إلى تقسيمنا".
PETER DUTTON VOICE REFERENDUM ADDRESS
Opposition Leader Peter Dutton and Shadow Minister for Indigenous Australians Senator Jacinta Price address the media following the referendum. Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE
ويأخذ بعض السكان الأصليين الأستراليين "أسبوعًا من الصمت" بعد نتيجة التصويت، بينما يتطلع آخرون بالفعل إلى ما سيحدث بعد ذلك.

وقالت وزيرة السكان الأصليين والمدافعة عن "نعم" ليندا بيرني إنها واثقة من ظهور جيل متجدد من قادة السكان الأصليين بعد التصويت. 

وقال الناشط البارز في حملة "لا" نيونجاي وارين ماندين إن النتيجة تشير إلى أن الأستراليين "يريدون إنجاز الأمور" فيما يتعلق بالقضايا التي تواجههم. 

وقال "على الناس أن يتوقفوا عن غض الطرف عن العنف والإساءة والسيطرة القسرية والسلوك المدمر الذي يحدث في بعض مجتمعات السكان الأصليين".

ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.

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مركز استفتاء "الصوت" على SBS On Demand
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نشر في: 15/10/2023 10:48am
آخر تحديث: 15/10/2023 12:01pm
By Manal Al-Ani
تقديم: Manal Al-Ani
المصدر: SBS

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