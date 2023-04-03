أستراليا ستحظر TikTok على جميع الأجهزة الرسمية. إليك ما تحتاج إلى معرفته

أصدر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي التوجيه بعد مراجعة المخاطر الأمنية التي يشكلها التطبيق المملوك للصين.

The TikTok app logo.

The US, Canada and others have banned government employees from having TikTok on work devices. Source: AAP / Kiichiro Sato

النقاط الرئيسية:
  • أصدر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي التوجيه بعد مراجعة من قبل وزارة الشؤون الداخلية
  • سيطبق الحظر على الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى التي تصدرها الحكومة للسياسيين والموظفين العموميين
  • من المتوقع أن يتم الإعلان عن الحظر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء
سيتم حظر تطبيق الوسائط الاجتماعية TikTok من الأجهزة الصادرة عن الحكومة الأسترالية بسبب مخاوف أمنية.

أصدر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي التوجيه
بعد مراجعة من قبل وزارة الشؤون الداخلية
للمخاطر التي يشكلها التطبيق المملوك للصين وفقًا لصحيفة The Australian.

وسيطبق الحظر على الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى التي تصدرها الحكومة للسياسيين والموظفين العموميين.
وفقًا للتقرير تلقت حكومات الولايات والأقاليم إحاطة يوم الاثنين حول الحظر الفيدرالي ومن المتوقع أن تطبق القواعد الجديدة على مسؤوليها.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحظر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. اتصلت AAP بالحكومة للتعليق.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب حظر الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي لموظفي الحكومة من استخدام TikTok على أجهزة العمل.
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كشفت مراجعة لـTikTok أن 25 وكالة حكومية فيدرالية أسترالية حظرت التطبيق المملوك للصين. فلماذا؟

تتعلق المخاوف بشأن TikTok
بإمكانية الوصول إلى البيانات من قبل الحكومة الصينية بموجب القوانين الوطنية التي تجبر الشركات على تسليم المعلومات.

دعت المعارضة الفيدرالية الحكومة إلى التصرف بناءً على مخاوف الأمن القومي وأن تحذو حذو الدول الأخرى في فرض الحظر.

نفت ByteDance، التي تمتلك تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي، إمكانية إعطاء بيانات المستخدمين الخاصة بها إلى بكين.

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نشر في: 4/04/2023 7:48am
المصدر: AAP, SBS
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