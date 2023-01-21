أستراليا المفتوحة: هزائم بالجملة للكبار مدفيديف يودّع ونادال يخرج مصاباً

النقاط الرئيسية: ودّع الروسي دانييل مدفيديف، وصيف النسختين السابقتين، بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، من الدور الثالث

علن الإسباني رافايل نادال المصنف ثاني عالميًا الخميس أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة عضلية في الورك بعد يوم واحد من إقصائه

خرجت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا

في وقت حسم تسيتسيباس، المصنف ثالثاً في البطولة، بطاقة العبور بفوزه السهل على الهولندي تالون غرييكسبور 6-2 و7-6 (7-5) و6-3، سقط مدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة 7-6 (9/7)، 6-3، و7-6 (7/4).





ويلتقي تسيتسيباس تاليًا مع الايطالي يانيك سينر السادس عشر عالمياً الذي قلب تخلفه بمجموعتين أمام المجري مارتون فوتشوفيتش (78) إلى فوز 4-6 و4-6 و6-1 و6-2 و6-صفر.





قال تسيتسيباس عقب فوزه على المصنف 63 عالمياً "لم نتبادل الكرات كثيراً خلال إرسالي وهذا ما ساعدني".



Stefanos Tsitsipas of Greece reacts during his third round match against Tallon Griekspoor of the Netherlands at the 2023 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Friday, January 20, 2023. (AAP Image/Joel Carrett) وبلغ اليوناني المربع الذهبي في أستراليا ثلاث مرات (2019 و2021 و2022)، علماً انه خاض النهائي الكبير الوحيد في مسيرته في رولان غاروس 2021 حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



كوردا على خطى والده؟

وسبق لتسيتسيباس أن فاز على سينر في الدور ربع النهائي في ملبورن العام الماضي.





قال سينر بعد فوزه "لعب بشكل جيد للغاية في أول مجموعتين، في حين لم ألعب بأسلوب تكتيكي صحيح. كان عليّ تغيير ذلك قليلاً"، مشيراً إلى قوته البدنية "حتّى النهاية".





وفرض الإيطالي نفسه بين أفضل اللاعبين العام الماضي بوصوله إلى ربع نهائي ملبورن وويمبلدون والولايات المتحدة.





في المقابل، أقصي مدفيديف المصنف ثامناً عالمياً من بطولة كان يعوّل أقله بلوغ مباراتها النهائية التي خسرها العام الماضي أمام الاسباني رافايل نادال بعد خمس ساعات ونصف بعد أن أهدر تقدماً بمجموعتين.





وقال الأميركي البالغ من العمر 22 عاماً والذي فاز والده بيتر ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1998 ، "إنه أمر مدهش، لقد فعلت الشيء الصحيح رغم التذبذب بسبب التوتر".





وسيحاول كوردا الأحد بلوغ ربع نهائي غراند سلام للمرة الأولى في مسيرته عندما يواجه البولندي هوبرت هوركاش الذي فاز على الكندي دينيس شابوفالوف بعد مباراة ماراتونية انتهت بنتيجة 7-6 (7-3) و6-4 و1-6 و4-6 و6-3.





في المقابل، ثأر الياباني يوشيهيتو نيشيوكا لنادال بفوزه على مقصيه في مفاجأة مدوية الأميركي ماكنزي ماكدونالد 7-6 (8-6) و6-3 و6-2.



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ويلتقي نيشيوكا، المتوج بلقبه الثاني في مسيرته العام الماضي في سيول، مع الروسي كارن خاتشانوف الثامن عشر الفائز على الأميركي فرانسيس تيافو السادس عشر 6-3 و6-4 و3-6 و7-6 (11-9).





وفاز الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السابع عالمياً على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو الثامن عشر 6-1 و3-6 و6-1 و6-4.



موراي والـ 5 ساعات

واحتاج البريطاني أندي موراي الى 5 ساعات و45 دقيقة لبلوغ الدور الثالث بفوزه بعد مباراة انتهت فجر الجمعة بالتوقيت المحلي على الأسترالي ثاناسيس كوكيناكيس المصنف 159 عالمياً 4-6 و6-7 (4-7) و7-6 (7-5) و6-3 و7-5.





وكان موراي، ابن الـ35 عاماً الفائز بثلاثة ألقاب كبرى خلال مسيرته (ويمبلدون عامي 2013 و2016) وفلاشينغ ميدوز (2012)، وكوكيناكيس قريبين جداً من تحطيم الرقم القياسي لأطول مباراة في تاريخ البطولة الأسترالية والمسجل منذ عام 2012 حين فاز ديوكوفيتش على نادال في النهائي بعد 5 ساعات و53 دقيقة.



英國梅利擊敗 13 號種子 Matteo Berrettini 爆冷。 Source: AAP / Cal Sport Media/Sipa USA ويلتقي موراي في الدور الثالث الإسباني روبرتو باوتيستا أوغوت بحثاً عن بطاقة ثمن النهائي في البطولة التي وصل الى مباراتها النهائية خمس مرات، آخرها عام 2016.





وباتت مباراة الخميس التي انتهت في الساعة 4.06 صباحاً بالتوقيت المحلي، بين أطول المباريات في تاريخ كرة المضرب، لكن بفارق كبير عن الرقم القياسي الذي سجل عام 2010 في الدور الأول لبطولة ويمبلدون حين فاز الأميركي جون إيسنر على الفرنسي نيكولا ماهو في مباراة استغرقت 11 ساعة و5 دقائق توزعت على ثلاثة أيام.



خروج جابر الثانية عالميا من الدور الثاني

خرجت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 1-6 و7-5 و1-6 الخميس.





وعانت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي منذ بداية المباراة وارتكبت أخطاء عدة خصوصا في المجموعتين الاولى والثالثة اللتين خسرتهما بنتيجة واحدة 1-6.





واحتاجت فوندروسكوفا الى 24 دقيقة فقط لحسم المجموعة الاولى 6-1.



وتحسن مستوى جابر التي كانت اول لاعبة عربية تبلغ ربع نهائي الغراند سلام عندما حققت الانجاز عام 2020 في ملبورن قبل ان تغيب عن نسخة العام الماضي بسبب الاصابة، نسبيا في المجموعة الثانية وحصلت على فرصة لحسمها في صالحها عندما تقدمت 5-3 والارسال بحوزتها لكنها فشلت فقلصت التشيكية الفارق الى 4-5 ثم ادركت التعادل 5-5.





واستعادت جابر توازنها والتقدم عندما كسبت الشوط الحادي عشر 6-5 ثم كسرت ارسال فوندروسوفا في الثاني عشر وأنهت المجموعة في صالحها 7-5 في 52 دقيقة.



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وعانت جابر في المجموعة الثالثة الحاسمة وخسرت ارسالها في الأشواط الأول والثالث والخامس وتخلفت صفر-5، قبل أن تنجح في كسر ارسال التشيكية في الشوط السادس لتقلص الفارق، لكن الاخيرة ردت التحية مباشرة بكسر ارسال التونسية في الشوط السابع وجسمتها 6-1.





وضربت فوندروسكوفا موعدا في الدور الثالث مع مواطنتها الواعدة ليندا فروهفيرتوفا (17 عاما).



شفيونتيك تتابع تألقها

ولدى السيدات، لم تجد شفيونتيك اي صعوبة لحجز بطاقتها لثمن النهائي بسحقها منافستها الإسبانية كريستينا بوكسا الصاعدة من التصفيات 6-صفر و6-1.





قالت شفيونتيك التي احتاجت إلى 55 دقيقة فقط للتخلص من منافستهاالمصنفة 100 "سبق لي أن رأيتها تلعب وكنت أعرف أنها صلبة، لذا لم أكن أريد أن تعود إلى أجواء اللقاء".





ولم تخسر البولندية ابنة الـ 21 عاماً سوى الشوط ما قبل الأخير عندما كانت متقدمة 6-صفر و5-صفر.



Camila Osorio of Colombia in action against Iga Swiatek of Poland during the second round of the 2023 Australian Open, Grand Slam tennis tournament on January 18, 2023 in Melbourne, Australia - Photo: Rob Prange/DPPI/LiveMedia (Photo by Rob Prange/DPPI / ipa-agency.net/Sipa USA) Credit: IPA/Sipa USA كما تأهلت شفيونتيك، المتوجة في رولان غاروس (2020 و2022) وفلاشينغ ميدوز (2022)، إلى ثمن النهائي من دون أن تخسر سوى ستة أشواط في في الدورين الثاني والثالث.





وضربت شفيونتيك التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة العام الماضي موعداً مع الكازخستانية من أصول روسية إيلينا ريباكينا، المصنفة 25 عالمياً وبطلة ويمبلدون العام الماضي.





وفازت ريباكينا على الأميركية دانيال كولينز، وصيفة ملبورن العام الماضي، بنتيجة 6-2 و5-7 و6-2.





وعن المباراة المرتقبة قالت شفيونتيك "تواجهنا سابقاً في دبي. لم تكن منافسات رسمية بل في دورة استعراضية. لذا نعرف بعضنا جيدا".





وتابعت "كما تواجهنا سابقاً في الفئات العمرية، ولكننا تطورنا كثيراً لذلك لا يهم ما حصل قبل عدة أعوام".





وفازت الشابة الأميركية كوكو غوف على مواطنتها برناردا بيرا 6-3 و6-2.





وتلعب ابنة الـ 18 عاماً مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطلة رولان غاروس 2017، والفائزة على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا 6-3 و6-صفر.





وبدورها، لم تجد الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة والساعية إلى لقب أول كبير في مسيرتها صعوبة في الفوز على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-صفر و6-2.





وتواجه بيغولا، البالغة 28 عاماً، تحدياً صعباً في الدور التالي أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة 20 والمتوجة ببطولة رولان غاروس 2021، والفائزة على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-2 و6-3.





وودّعت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة سادسة عالميًا بسقوطها المفاجئ أمام الصينية جو لين (87) بنتيجة 7-6 (7/3)، 1-6، 6-4، لتبلغ الاخيرة الدور ثمن النهائي في بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرتها.





تلتقي تالياً مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، بطلة أستراليا المفتوحة 2012 و2013، الفائزة على الاميركية ماديسون كيز 1-6، 6-2، 6-1.



نادال يعلن غيابه من ستة الى ثمانية اسابيع بسبب الاصابة

أعلن الإسباني رافايل نادال المصنف ثاني عالميًا الخميس أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة عضلية في الورك بعد يوم واحد من إقصائه من بطولة أستراليا المفتوحة.





وكتب ابن الـ 36 عامًا على حسابه في تويتر أن صور الاشعة أظهرت تمزقًا متوسطًا من الدرجة الثانية مع "وقت التعافي الطبيعي من ستة إلى ثمانية أسابيع".





وقد تؤدي فترة غيابه الى تهديد مشاركته في دورتي انديان ويلز (1000 نقطة) وميامي في آذار/مارس المقبل، مما يؤثر سلبا على نقاطه في التصنيف العالمي.



Rafael Nadal of Spain receives medical attention in the round two singles match against Mackenzie McDonald of the United States during day three of the 2023 Australian Open at Melbourne Park on January 18, 2023 in Melbourne, Australia. وسيصبّ نادال تركيزه على العودة في منتصف نيسان/ابريل للمشاركة في البطولات التي تقام على الملاعب الرملية، قبيل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة في آيار/مايو حيث سيبحث عن لقبه الخامس عشر.





وخرج حامل اللقب من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة الاربعاء بعد خسارته امام الاميركي ماكنزي ماكدونالد المصنّف 65، وهي أسوأ نتيجة له في بطولة كبرى خلال سبعة اعوام.





وطلب نادال وقتًا مستقطعًا طبيًا بعد خسارة ارساله في المجموعة الثانية بعدما عانى من بعض الاوجاع في الورك على الارجح.





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