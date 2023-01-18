السفير الأوكراني يرحب والسفير الروسي ينتقد حظر العلم الروسي في مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

النقاط الرئيسية الاتحاد الأسترالي للتنس يقرر حظر العلم الروسي في مدرجات البطولة

يشارك اللاعبون الروس والبلاروسيون بالبطولة لكنهم منعوا من إشهار علم بلادهم

ترحيب أوكراني وانتقاد روسي لقرار حظر العلم

منع الاتحاد الأسترالي للتنس المشجعين من رفع علم روسيا وبيلاروسيا في البطولة المفتوحة للعبة التي تشهدها أستراليا بعد شكاوى من مشجعين أوكرانيين وإدانة من السفير الاوكراني.





انطلقت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني وتستمر حتى 29 من ذات الشهر، بمشاركة 20 لاعبا روسيا، بمن فيهم دانييل ميدفيديف، وأندري روبليف، وداريا كاساتكينا، وفيرونيكا كوديرميتوفا، وكاميلا راكيموفا.





وسُمح للمشاهدين في البداية إحضار الأعلام إلى ملبورن بارك بشرط ألا يتسببوا في "اضطراب". لكن المنظمين غيروا هذا القرار امس الثلاثاء بعد أن رفع مشجعون العلم الروسي خلال مباراة بين الأوكرانية كاترينا بايندل والروسية كاميلا راكيموفا".



A Russian flag is displayed by spectators at the 2023 Australian Open Tuesday, January 17, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE وقال الاتحاد الأسترالي للتنس في بيان "سنواصل العمل مع اللاعبين والمشجعين لضمان أفضل بيئة ممكنة للاستمتاع بالتنس".





ويقول مشجعون أوكرانيون إنهم استدعوا الشرطة والأمن لحضور مباراة الدور الأول يوم الاثنين، زاعمين أن المشجعين الروس كانوا "يسخرون" من بايندل.



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لكن أحد المشجعين الروس نفى مزاعم الجمهور الأوكراني وقال إن مجموعته كانت ببساطة تشجع مواطنتها.





وأضاف "كنا مجرد مشجعين عاديين لك. لم يكن هناك سخرية أو عدم احترام".



لن أصافح اللاعبين الروس والبيلاروس لأنهم لم يدينوا علنا أفعال روسيا في أوكرانيا

ويأتي حظر رفع علم روسيا وبيلاروسيا في البطولة بعد أن قالت لاعبة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك إنها لن تصافح منافسين من روسيا وبيلاروسيا الذين تعتقد "أنهم لم يفعلوا ما يكفي"، لإدانة العملية العسكرية الروسية في بلادها.



السفير الاوكراني لدى أستراليا فاسيل ميروشينيشنكو أدان بشدة رفع العلم الروسي ودعا الاتحاد الأسترالي للتنس لفرض سياسة العلم المحايد على الفور. ورحب السفير الاوكراني بقرار الحظر وقال "من المهم أن يتمكن عناصر الأمن من فرضه".



حظر العلمين الروسي والبيلاروسي في مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تسييس غير مقبول للرياضة

وفي المقابل ردت السفارة الروسية في أستراليا متهمة الاتحاد الأسترالي للتنس بتسييس البطولة. وعبرت عن أملها بأن يكون هدف تنس استراليا خلق أفضل بيئة ممكنة للاستمتاع بالتنس عوضا عن ذلك.





ووصف السفير الروسي لدى أستراليا أليكسي بافلوفسكي حظر العلمين الروسي والبيلاروسي في مدرجات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بأنه “تسييس غير مقبول للرياضة”.





ونقلت وكالة تاس عن بافلوفسكي قوله اليوم: “إنه إضافة للتمييز ضد لاعبي التنس الروس الذين يجبرون على اللعب تحت علم محايد فقد ذهب الاتحاد الأسترالي للتنس خلال المباراة التي جمعت الروسية كاميلا راخيموفا والأوكرانية يكاترينا بايندل إلى حظر المشجعين الروس في المدرجات من إظهار الدعم لرياضيينا أيضا” مضيفاً: إنه من المؤسف أن منظمي بطولة أستراليا المفتوحة استسلموا للتلاعب السياسي العلني”.



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لا يهم تحت أي علم سيلعب المتبارون الروس. فإنه ملطخ بالدم الأوكراني

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث السفير الروسي تنس أستراليا على منع اللاعبين الروس من المشاركة على غرار ما حصل في بطولة ويمبلدون وكأس العالم لكرة القدم. وقال السفير في حديث سابق لسكاي نيوز: "لا يهم تحت أي علم سيلعب المتبارون الروس. فإنه ملطخ بالدم الأوكراني"





وسُمح للاعبين الروس والبيلاروس بالمشاركة في البطولة تحت سياسة علم محايد.





وقال السفير الأوكراني إن العلم الروسي يرمز إلى كل الفظاعات التي تعرض لها الأوكرانيون، ورؤية العلم الروسي في الملعب ليس لحظة مؤثرة للاعبة فحسب، بل إنه كان مرئيا من قبل الجميع".





وأضاف: "من الجيد دائمًا التعلم من الأخطاء ومحاولة إصلاحها فعليًا ... أعتقد أنه من المهم أن يطبقوها لأن إشهار العلم يسبب الكثير من الارتباك بالإضافة إلى أنها تجربة مؤلمة".





"كان بإمكانهم تجنب ذلك من البداية لو أنهم منعوا اللاعبين الروس من المشاركة، لكنهم لم يقوموا بذلك"، وقال إنهم يرغب برؤية الحظر يمتد ليشمل الرموز الروسية بكل أشكالها.





"القول إن الرياضة تتخطى السياسة، هذا قول غير صحيح، والجميع يعرف ذلك".



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قرار حظر العلم الروسي يدل على التمييز والعنصرية

هذا ودافع أحد المشجعين الذين حملوا العلم ، وهو روسي أسترالي يُدعى يوجين عن حقه في دعم البلد الذي ولد فيه.





انتقد يوجين ، الذي هاجر إلى أستراليا عندما كان في الخامسة من عمره ، حظر العلم باعتباره تمييزًا ضد المشجعين الروس.





وقال يوجين "لسنا مؤيدين للحرب ولسنا حقا مؤيدين لبوتين نحن مؤيدون للاعبين الروس. بالتأكيد لم تكن لدينا أي رسائل سياسية".





"قرار حظر العلم، تصرف غير أسترالي إنه ينضح بعدم التسامح والتمييز والعنصرية - كيف يمكنك حظر علم بلد ما"؟





"إنه أمر غير أسترالي لأننا لا نمارس العنصرية ، ولسنا دولة عنصرية ، ونؤمن بإعطاء الناس فرصة عادلة ، وما تفعله أستراليا للتنس الآن هو في الأساس تمييز ضد لاعبي روسيا وبيلاروسيا."



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جدير بالذكر أنه تم منع لاعبين من روسيا وبيلاروسيا من لعب ويمبلدون في عام 2022 ، مما أدى إلى تجريد هذه البطولة من نقاط التصنيف من قبل الهيئات الإدارية للتنس.





وقال السفير الأسترالي السابق في أوكرانيا دوج ترابيت - الذي خدم في هذا المنصب من 2015 إلى 2016 - إن بطولة أستراليا المفتوحة وتنس أستراليا كان يجب أن تفعل الشيء نفسه ، لافتا إلى هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو الأوكرانية أسفر عن مقتل العشرات.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الصحافي الرياضي رافق العقابي إن "قرار حظر رفع العلم الروسي على المتفرجين أمر مخطئ لأنه يجب فصل الرياضة عن السياسة، وأن العلم يمثل شعبا وتاريخا وليس سياسة الدولة".





كما وانتقد العقابي قرار اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك التي أعلنت أنها لن تصافح منافسين من روسيا وبيلاروسيا، معتبرا أن هذا القرار يتنافى مع الروح الرياضية ودور الرياضة في تقريب الشعوب.



استمعوا إلى اللقاء مع الأستاذ رافق العقابي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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