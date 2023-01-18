إرسال جنود أستراليين لتدريب القوات الأوكرانية على مواجهة الهجوم الروسي

النقاط الرئيسية حوالي 70 جندياً أسترالياً سيشاركون في تعزيز تكتيكات المشاة والمهارات العسكرية للقوات الأوكرانية

لن تدخل أي قوات أسترالية إلى أوكرانيا

يهدف البرنامج الذي تقوده المملكة المتحدة إلى تدريب ما يصل إلى 20 ألف جندي أوكراني هذا العام

سينضم ما يصل إلى 70 جندياً أسترالياً إلى الدول الحليفة في بريطانيا للمساعدة في تعزيز تكتيكات المشاة والمهارات العسكرية للقوات الأوكرانية.





ولن تدخل أي قوات أسترالية إلى أوكرانيا.





ويهدف البرنامج الذي تقوده المملكة المتحدة إلى تدريب ما يصل إلى 20 ألف جندي أوكراني هذا العام.



وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارلس إن أستراليا تواصل الوقوف مع الدولة المحاصرة بعد "انتهاك روسيا الواضح للنظام القائم على القانون".





وقال إن "عملية KUDU تعزز الدعم العسكري الأسترالي لأوكرانيا، حيث أثبتت مركبات النقل من طراز Bushmaster التي تم منحها لأوكرانيا سابقاً والمُصنعة في أستراليا قيمتها كمركبات عسكرية موثوقة".





وقال وزير شؤون الدفاع مات كيوغ إن العسكريين هم "أعظم قدراتنا الدفاعية".





"لهذا السبب من المهم جداً أن يوفر جنودنا، بالتعاون مع عدد من الدول الحليفة، المهارات الأساسية للقوات المسلحة الأوكرانية، ويدعمون أوكرانيا لإنهاء النزاع بشروطها الخاصة".





وسيتم اختيار الأفراد بشكل أساسي من اللواء الأول بالجيش وستقام لهم مراسم وداع رسمية في داروين يوم الأربعاء.



وقال مارلس، الذي سيوجه رسالة شخصية عبر الفيديو للجنود المغادرين، إن المجتمع الدولي بحاجة للوقوف مع أوكرانيا مهما طالت الحرب.





وقال لبرنامج Seven's Sunrise يوم الأربعاء "إنه انتشار مهم حقاً لأن الجيش الأوكراني الآن هو جيش احتياطي إلى حد كبير، إنه جيش من المواطنين".





"المهارات التي سيقدمها هؤلاء المدربون الأستراليون ستساعد في تجهيز الجيش الأوكراني لساحة المعركة، وستجعلهم أكثر أماناً، وستنقذ الأرواح وتبقي أوكرانيا في المعركة".



ولدى سؤاله عما إذا كان قلقاً بشأن رد الفعل الروسي، قال مارلس إن أستراليا لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً في إدانتها للغزو.





وأضاف أن "جميع أجهزتنا الأمنية تراقب نشاط الدولة الروسية وسنواصل توخي الحذر بشأن ذلك".





وكانت أستراليا قد قدمت حوالي 655 مليون دولار لدعم أوكرانيا، بما في ذلك 475 مليون دولار من المساعدات العسكرية، تضمنت 90 مركبة من طراز Bushmaster.





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