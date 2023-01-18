قصة نجاح سورية على أرض أسترالية: 3 شركاء يحققون حلمهم بفتح مصلحة تجارية في غرينايكر

النقاط الرئيسية وصل عمر وفراس وبلال إلى أستراليا عن طريق اللجوء في عام 2016

أبرز التحديات كانت عائق اللغة الانجليزية والثقافة الأسترالية

يقدم المقهى الفطور الغربي في منطقة غرينايكر ونجح بجذب مختلف الجاليات

لجأ عمر ناقور من سوريا عام 2011 متوجها إلى لبنان وبقي هناك مدة ست سنوات وبعدها وصل إلى أستراليا عام 2016.





وقال الشاب عمر لإذاعة أس بي اس عربي24 إن "أستراليا حققت لنا حلمنا أنا وأبناء خالتي بلال وفراس بفتح المقهى الذي خططنا له منذ الصغر."



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"واجهنا صعوبات بتعلم لغة جديدة والتأقلم مع الثقافة الجديدة وبدأنا الدراسة في المدرسة."





وأضاف عمر ناقور "أطلقنا اسم Soft Sip على المقهى، وهذا الاسم يعني رشفة بسيطة واخترنا ألوان وتصاميم وديكورات لنختلف عن المصالح التجارية الأخرى في منطقة غرينايكر بسدني. وبالتالي نستقطب مختلف الجاليات وليس فقط الجالية العربية."





"تعتبر هذه الخطوة تحدٍ كبير لإننا نقدم في المقهى شيئاً جديداً وهو الفطور الغربي الذي يميز محلنا عن المحلات الأخرى التي تقدم الفطور الشرقي وهو الحمص والفول وما شابه."





وتابع الشاب عمر ناقور، صاحب مقهى انهم فتحوا الكافية أو المقهى في السادس من شهر آيار مايو الماضي وكان هنالك إقبال مميز وكبير من قبل مختلف الجاليات وليس فقط الجالية العربية.



Three Syrian men open their dream business in Sydney Credit: Omar Naqor وتحدثنا مع فراس الكسم وهو أيضا أحد أصحاب المقهى وقال لإذاعة أس بي اس عربي24 انه هو صاحب فكرة فتح المقهى وان الفطرة بدأت لديهم منذ أول وصولهم إلى أستراليا.





وقال "أصبحنا نزور مطاعم ومقاهي مختلفة لرؤية الأجواء والديكورات وحبينا أن نعمل شيء مختلف وغير مألوف من كافة النواحي، من ناحية الديكور والألوان والخدمة."





وتسبب المصالح التجارية في بعض الأحيان وخاصة في داخل العائلة الواحدة وبين الأزواج خلافات ومشاكل قد تؤدي إلى فض المصلحة التجارية أو خسارة العلاقة بين الأشخاص. وعلق الشاب فراس على هذا القول "إذا يكون كل شيء مكتوب على ورق وهنالك اتفاق على ادارة المقهى من ناحية المال والإشراف ووجود الثقة في التعامل مع بعضنا البعض، فلن تكون هنالك مشاكل أو خلافات."



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وقدم فراس نصيحة للشباب العربي القادم حديثا إلى أستراليا وهي ضرورة السعي لتحقيق الحلم حتى وان فشل الشخص عدة مرات. لان لا يوجد نجاح من دون الوقوع عدة مرات والنهوض من جديد.





أما الشاب بلال الكسم وهو أيضا أحد أصحاب المقهى فقال لإذاعة أس بي أس عربي24 "لا يوجد هنالك خلاف بيننا لان الأعمال تنقسم على كل شخص بحسب اختصاصه. ولدينا سابقا خبرة ومصالح تجارية."





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