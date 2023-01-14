"قرار صعب للغاية": انسحاب أجلا توملجانوفيتش من بطولة أستراليا المفتوحة

النقاط الرئيسية: انسحبت أجلا تومليانوفيتش من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة في الركبة

واعتذرت للجماهير قائلة إنه كان قراراً صعباً

صرحت أجلا تومليانوفيتش المصنفة رقم 1 في أستراليا إنها بحاجة إلى وقت للتعافي

أُجبرت أجلا توملجانوفيتش، المصنفة رقم 1 في أستراليا، على الخروج من بطولة أستراليا المفتوحة لإصابة في الركبة.





وكانت توملجانوفيتش قد انسحبت في السابق من بطولة كأس الأمم المتحدة بسبب الإصابة وأكدت يوم السبت أنها لم تتمكن من التعافي في الوقت المناسب لخوض منافساتها على أرضها في البطولة التي تبدأ يوم الاثنين.





ويعد انسحاب اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً بمثابة ضربة قوية لآمال أستراليا في أن تتعمق في البطولة.



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بعد مرور عام على تحقيق آش بارتي، المتقاعدة حالياً، فوزها الكبير بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، لم يتبق في أستراليا سوى خمس سيدات.





ونشرت توملجانوفيتش اعتذار قائلة "أنا آسفة" على تويتر مع بيان يؤكد انسحابها مرفق بالمنشور.





وقالت في البيان "يؤلمني للغاية أن أكتب هذه الرسالة لكن للأسف لن أتمكن من المنافسة في بطولة استراليا المفتوحة هذا العام".





"لقد فعلت كل ما في وسعي لأصبح بصحة جيدة ولكن لم أتعافى بشكل كامل ولن أكون مستعدة بنسبة 100 في المائة للمنافسة على مستوى عالٍ".





"لقد كان قرارًا صعبًا للغاية".





"ليس سرا أن هذا هو المكان المفضل لدي للعب، لذلك من المؤلم أن تفوت فرصة رائعة للعب أمام الجمهور الإسترالي وأن أكون محاطة بالحب".



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وفي عام 2022، أصبحت توملجانوفيتش أول امرأة أسترالية منذ إيفون جولاجونج كاولي المصنفة الأولى عالمياً في عام 1979 لتصل إلى ربع النهائي في كل من بطولة ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، حيث أنهت مسيرة سيرينا ويليامز الشهيرة في عام واحد.





وكانت على وشك الحصول على أول لقب ثمين في البطولات الأربع الكبرى حتى دمرت الإصابة تقدمها وأدت إلى انخفاض ترتيبها إلى رقم 35.





مع اعتزال بارتي واستبعاد داريا سافيل في سبتمبر أيلول بعد تعرضها لإصابة خطيرة في الركبة، كان تومليانوفيتش الأفضل من المتبقين في أستراليا.





الأستراليون المتبقون هم جيمي فورليس وأوليفيا جاديكي وستورم هانتر وتاليا جيبسون والإضافة المتأخرة كيمبرلي بيرل، التي حصلت على مكان بعد انسحاب فينوس ويليامز.





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