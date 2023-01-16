مخدرات بمليار دولار بين أيدي الشرطة في ضربة موجعة لعصابات التهريب في سيدني

النقاط الرئيسية صادرت شرطة نيو ساوث ويلز أكثر من 2 طن من الميثامفيتامين تصل قيمتها إلى مليار دولار

وانت الشرطة قد تلقت بلاغاً عن عصابة تستورد مخدرات يتم إخفاؤها داخل حجارة الرخام في تموز/يوليو 2022

تم ضبط 100.000 دولار نقدًا و100 كيلوغرام من التبغ غير المشروع و1.5 كيلوغرام آخر من الميثامفيتامين في أربعة منازل في غرب سيدني هذا الأسبوع.

تمكنت شرطة نيو ساوث ويلزمن ضبط أكثر من 2 طن من "الميثامفيتامين" تبلغ قيمتها مليار دولار، منذ أن تلقت بلاغاً عن عصابة تستورد المخدرات التي يتم إخفاؤها داخل ألواح الرخام في تموز/يوليو2022.





وقال رئيس المباحث جيسون واينستين للصحفيين، "في غضون بضعة أشهر، كسرنا ظهر تلك العصابة."



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وكشفت تحقيقات إضافية عن مصادرة 100,000 دولار نقدًا و100 كيلوغرام من التبغ غير المشروع و1.5 كيلوغرام آخر من الميثامفيتامين في أربعة منازل في غرب سيدني الأسبوع الماضي.





وتم اعتقال الرجال يوم الأربعاء في منازلهم في أوبورن وليدكومب وبيرالا.





وقال واينستين: "أعتقد أن الرجال الأربعة الذين تم اعتقالهم أمس كانوا قد تمكنوا من الفرار أثناء العملية التي تمت أواخر العام الماضي".



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