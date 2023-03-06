سجلت أستراليا 20 ألف حالة وفاة إضافية العام الماضي. فما هو السبب؟

النقاط الرئيسية: الأرقام الفعلية كانت أعلى بنسبة 12 في المائة، وهو ما يُعرف باسم «الوفيات الزائدة»

كوفيد كان السبب الأساسي للوفاة لـ 10300 من أصل 20,000 حالة وفاة إضافية

كانت الوفيات الزائدة نسبة كبيرة في جميع الفئات العمرية في عام 2022

سجلت أستراليا ما يقرب من 20,000 حالة وفاة أكثر مما كان متوقعًا في العام الماضي، حيث قال الباحثون إن هذا يمكن أن يُعزى إلى حد كبير إلى جائحة COVID-19.





توقعت دراسة أعدها The Actuaries Institute أن تسجل أستراليا 172 ألف حالة وفاة في عام 2022، لكن الأرقام الفعلية كانت أعلى بنسبة 12 في المائة، وهو ما يُعرف باسم «الوفيات الزائدة».





إذن ماذا يعني معدل الوفيات الزائد، وما مدى تأثير COVID-19 على معدل الوفيات لدينا، وهل سيستمر هذا في المستقبل؟



ما هي الوفيات الزائدة وكيف يتم حسابها؟

وجد تحليل لبيانات الوفيات الزائدة من قبل مجموعة عمل وفيات COVID-19 التابعة للمعهد أن إجمالي الوفيات الزائدة - أو الزيادة في عدد الوفيات مقارنة بتوقعات الخبراء - كان 11 في المائة (+17900 حالة وفاة) في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022.





وقالت المتحدثة باسم المجموعة كارين كتر لـ SBS News إن معدل الوفيات الزائد يشير إلى «الفرق بين إجمالي عدد الوفيات في السنة والعدد المتوقع للوفيات».



اقرأ المزيد وفيات كوفيد إلى ارتفاع ومنظمة الصحة العالمية تدعو جميع البلدان إلى تقديم بياناتها

«كنا نتوقع أنه سيكون هناك 172,000 حالة وفاة في عام 2022 إذا لم يكن هناك وباء وكان هناك بالفعل 192,000 حالة وفاة. هذا الاختلاف البالغ 20,000 حالة وفاة أكثر مما كان متوقعًا هو رقم الوفيات الزائد لدينا».





وقالت السيدة كتر إن معدل الوفيات المتوقع استند إلى بيانات من السنوات السابقة في حالة عدم وجود وباء.



هل COVID هو السبب في الوفيات الزائدة؟

وقالت السيدة كتر إن COVID-19 كان السبب الأساسي للوفاة لـ 10300 من أصل 20,000 حالة وفاة إضافية. حوالي 15 في المائة أخرى من الوفيات كانت من الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID وقت الوفاة أو الذين كان الفيروس سببًا مساهمًا في وفاتهم، ولكن ليس السبب الرئيسي.



يقول الخبراء إن البقاء على اطلاع بلقاحات COVID-19 يمكن أن يساعد في تقليل الوفيات الزائدة الناجمة عن COVID-19. Source: AAP / Diego Fedele وقالت إن حوالي ثلث الوفيات البالغ عددها 20 ألف حالة لم يتم تسجيل COVID-19 في كسبب في شهادة الوفاة.





بلغت الوفيات الناجمة عن COVID-19 ذروتها في الأسبوع الأخير من يوليو، ثم اتجهت نحو الانخفاض حتى نهاية أكتوبر قبل أن ترتفع طوال شهري نوفمبر وديسمبر.





في حين أن معظم الوفيات الزائدة كانت في الفئات العمرية الأكبر في البداية، كانت الوفيات الزائدة نسبة كبيرة في جميع الفئات العمرية في عام 2022.



Australia is estimated to have recorded nearly 20,000 more deaths than expected in 2022, according to research released by the Actuaries Institute. Source: Supplied / Actuaries Institute

يمتد تأثير COVID إلى ما وراء الوفيات

قال أدريان إسترمان، رئيس الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة في جامعة جنوب أستراليا، إن تأثير COVID-19 يتجاوز عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس.





وقال: «هناك أدلة قوية معقولة على أن 10 في المائة من المصابين ينتهي بهم الأمر بمشاكل صحية طويلة الأمد».





«هذا رقم هائل، سيضع ضغطًا كبيرًا على نظامنا الصحي... نحن نعلم أنه يزيد من خطر الخرف، ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، والقائمة تطول وتطول».





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







