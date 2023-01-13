وفيات كوفيد إلى ارتفاع ومنظمة الصحة العالمية تدعو جميع البلدان إلى تقديم بياناتها

النقاط الرئيسية حالات كوفيد الجديدة تستمر في الانخفاض في جميع أنحاء أستراليا

سيسمح للاعبين المصابين بكوفيد-19 باللعب في بطولة أستراليا المفتوحة

تحث منظمة الصحة العالمية البلدان على جمع بيانات كوفيد والإبلاغ عنها

حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 آخذة في الانخفاض في جميع أنحاء البلاد.





وتقول الدكتور جان فيزل، كبيرة مسؤولي الصحة بالإنابة في نيو ساوث ويلز، إن المؤشرات الرئيسية تظهر أن عدد حالات كوفيد-19 مستمر في الانخفاض كما هو متوقع.





أضافت، "مع ذلك، يجب علينا جميعاً أن نواصل اتخاذ خطوات بسيطة للحفاظ على سلامتنا وصحتنا".





وسجلت ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا أعلى معدل وفيات، حيث سجلتا 112 و149 حالة وفاة على التوالي. ومع ذلك، قد يعكس الرقم التأخير في إعداد التقارير خلال موسم العطلات.



وأكدت منظمة التنس الأسترالية يوم الإثنين أن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا سيظلون قادرين على المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة لهذا العام.





وقال مدير البطولة كريغ تيلي إن القرار يعكس حالة كوفيد في جميع أنحاء أستراليا.





ولا توجد متطلبات تطعيم أو اختبار مفروضة على اللاعبين هذا العام.



من جهة أخرى، توقفت الصين مؤقتاً عن إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للأفراد من اليابان وكوريا الجنوبية.





ويعد هذا أول إجراء مضاد للصين ضد الدول التي تبنت قيود دخول "تمييزية" ضد المسافرين الصينيين.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين يوم الثلاثاء "إن الصين ترفض بشدة إجراءات تقييد دخول تمييزية من جانب حفنة من الدول تستهدف الصين وستتخذ إجراءات متبادلة".



ونظراً لانتشار متحور أوميكرون الجديد XBB.1.5 بسرعة في الولايات المتحدة، حثت منظمة الصحة العالمية على ارتداء الكمامات في الرحلات الطويلة.





وقالت كاثرين سمولوود من منظمة الصحة العالمية: "يجب أن تكون هذه هي التوصية للركاب القادمين من أي مكان ينتشر فيه كوفيد-19".





وكشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الخميس، أنه منذ ذروة موجة أوميكرون، انخفض عدد تسلسلات SARS-CoV-2 في العالم بأكثر من 90%.





وأكد على أهمية التسلسل لاكتشاف وتتبع ظهور وانتشار المتحورات الجديدة.





"لا يمكن للعالم أن يغمض أعينه ويأمل أن يختفي هذا الفيروس. لن يكون الأمر كذلك".





انخفض عدد الوفيات التي يتم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية كل أسبوع بنسبة 90% تقريباً منذ شباط/فبراير من العام الماضي، ومع ذلك فقد ظل "عالقاً" بين 10,000 و 14,000 حالة وفاة في الأسبوع منذ منتصف أيلول/سبتمبر.





وقال تيدروس غيبريسوس: "لا يمكن للعالم أن يقبل هذا العدد من الوفيات عندما تكون لدينا الأدوات اللازمة لمنعها".



في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 11,500 حالة وفاة إلى منظمة الصحة العالمية، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن هذا أقل من الواقع بسبب عدم الإبلاغ عن الوفيات المرتبطة بكوفيد من قبل الصين.





"نطلب من جميع البلدان تقديم هذه البيانات. فكلما زادت البيانات المتوفرة لدينا، كانت الصورة التي لدينا [عن الوباء] أوضح".





وفقاً لآخر تحديث وبائي لكوفيد-19 من منظمة الصحة العالمية، كان هناك انخفاض في الحالات الأسبوعية والوفيات بنسبة 9% و12% على التوالي في جميع أنحاء العالم.





على المستوى البلدان، تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الأسبوعية الجديدة من اليابان والولايات المتحدة وجمهورية الصين والبرازيل، حيث سجلت اليابان أكبر عدد وفيات يومية جراء كوفيد-19 على الإطلاق.





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