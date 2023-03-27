هجمة أسترالية على الصين: وفد تجاري في بكين ودانيال أندروز يزورها هذا الأسبوع

في علامة على تحسن العلاقات الدبلوماسية مع بكين، يتوجه وزير أسترالي ثانٍ إلى الصين هذا الأسبوع في مسعى لإنهاء العقوبات التجارية التي فرضتها الصين على السلع الأسترالية.

CANBERRA CHINESE EMBASSY STOCK

The Chinese flag is seen flying at the Chinese Embassy in in Canberra, Monday, November 30, 2020. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • وزير التجارة المساعد تيم أيريس يقوم بزيارة إلى الصين في مسعى لإنهاء العقوبات التجارية التي فرضتها الصين على السلع الأسترالية
  • يأتي ذلك في اعقاب اجتماع افتراضي لوزير التجارة دون فاريل نظيره الصيني الشهر الماضي
  • كذلك يقوم رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز بزيارة إلى الصين هذا الأسبوع
يسافر وزير التجارة المساعد تيم أيريس يوم الثلاثاء إلى الصين لحضور منتدى بواو السنوي للحوار في آسيا، حيث يترأس وفداً تجارياً يضم شخصيات أسترالية رفيعة في عالم الاقتصاد.

يأتي ذلك في اعقاب اجتماع افتراضي لوزير التجارة دون فاريل نظيره الصيني الشهر الماضي وزيارة وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى بكين في كانون الأول/ديسمبر.
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وكانت زيارة السناتور وونغ إلى الصين أول زيارة يقوم بها وزير أسترالي منذ ثلاث سنوات.

كذلك يقوم رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز بزيارة إلى الصين هذا الأسبوع، لكن كشفت مصادر أن هذه الخطوة غير مرتبطة بالزيارات التي أعلنت عنها الحكومة الفيدرالية.
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نشر في: 27/03/2023 2:32pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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