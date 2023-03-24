شغف رجل أعمال أسترالي بالسفر يأخذه في رحلة رائعة حول العالم

النقاط الرئيسية رجل أعمال عراقي أسترالي زار حوالي 100 مطار في العالم يقول إن مطار الدوحة هو الأفضل

مطار سنغافورة في المرتبة الأولى يليه مطار حمد الدولي في الدوحة لعام 2023 قي قائمة عالمية

مطار ملبورن يحتل المرتبة 19

السفر له جاذبيته الخاصة ورونقه الذي يشد الانسان ويجعله يحلم بأماكن جميلة على هذه الكرة الأرضية. ولا يخلُ مكان من الإعلانات التي ترغب بالسفر وتصور أماكن جميلة وتعد بإقامة هانئة سعيدة. لكن الواقع لا يأتي أحيانا مطابقا للحلم. فهناك مشاق السفر، وهناك تأخير الرحلات وهناك المطارات غير المهيأة لاحتياجات كل المسافرين.





السيد علاء الخزرجي هو رجل أعمال أسترالي من أصل عراقي، زار بلدانا عديدة في كل قارات العالم عابرا من مطارات محلية ودولية يقارب عددها 100 مطار. لكن مطارا واحدا سحره بخدماته ونظافته وتسهيلاته والتصميم الفني الجميل.





وكشف في حديث مع SBS Arabi24 عن هذا المطار.





"أعتقد أن افضل المطارات هو مطار الدوحة. فمقارنة بباقي المطارات يتميز مطار الدوحة بميزات منها سهولة التعامل مع الجميع، الممرات واضحة، المطار بناية واحدة لا يحتاج للانتقال إلى مبان أخرى، بالنسبة لصالونات رجال الأعمال هي الأفضل في العالم ولم أرَ أي شيء يضاهيها".



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من بهو مطار حمد الدولي في الدوحة - قطر. تصوير علاء الخزرجي ونظرا لأهمية السفر في وقتنا الحالي تقوم شركة "سكايتراكس" وهي شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران والمطارات بإجراء استطلاع سنوي لاختيار افضل المطارات في العالم.



وتستند قائمتها إلى استطلاع المسافرين من جميع أنحاء العالم، الذي يطلب منهم تقييم تجاربهم الكاملة بأي مطار، منذ لحظة تسجيل الوصول إلى المغادرة وما بينهما.



حصل مطار "شانغي" في سنغافورة على لقب "أفضل مطار في العالم" للمرة الثانية عشرة وهو رقم قياسي.





واستعاد المطار اللقب في "جوائز المطارات العالمية 2023" التي أعلنتها أمس شركة أبحاث النقل الجوي "سكايتراكس".





كان مطار "شانغي" قد فاز سابقاً بالمركز الأول في تصنيف "سكايتراكس" السنوي لمدة 8 سنوات متتالية من 2013 إلى 2020، لكنه جاء خلف مطار حمد الدولي في الدوحة ومطار "هانيدا" في طوكيو على مدار العامين الماضيين.



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و حلّ في المركز الثاني بقائمة "سكايتراكس" لهذا العام مطار حمد الدولي، الذي يوفر وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين، بما في ذلك الجولات في المدينة، لمن سيقضون أكثر من ثماني ساعات في انتظار رحلتهم المتصلة.





وفي أستراليا، حصل مطار ملبورن على لقب أفضل مطار في منطقة أستراليا / المحيط الهادئ، كما احتل المطار المرتبة 19 في العالم. وحل مطار بريزبان في المرتبة 23 وسيدني في 49 الجولد كوسن 54 بيرث 58. أما مطار دبي فجاء في المرتبة ال17.





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