شغف رجل أعمال أسترالي بالسفر يأخذه في رحلة رائعة حول العالم

Hamad Airport in Doha Qatar. Photo by Alaa Khazraji

مطار حمد الدولي في الدوحة قطر الذي حلّ في المركز الثاني بقائمة "سكايتراكس" لعام 2023

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

السفر عشق وشغف لرجل أعمال أسترالي من أصل عراقي جاب العالم فزار حوالي 100 مطار في دول مختلفة. لكن مطارا واحدا سحره.

النقاط الرئيسية
  • رجل أعمال عراقي أسترالي زار حوالي 100 مطار في العالم يقول إن مطار الدوحة هو الأفضل
  • مطار سنغافورة في المرتبة الأولى يليه مطار حمد الدولي في الدوحة لعام 2023 قي قائمة عالمية
  • مطار ملبورن يحتل المرتبة 19
السفر له جاذبيته الخاصة ورونقه الذي يشد الانسان ويجعله يحلم بأماكن جميلة على هذه الكرة الأرضية. ولا يخلُ مكان من الإعلانات التي ترغب بالسفر وتصور أماكن جميلة وتعد بإقامة هانئة سعيدة. لكن الواقع لا يأتي أحيانا مطابقا للحلم. فهناك مشاق السفر، وهناك تأخير الرحلات وهناك المطارات غير المهيأة لاحتياجات كل المسافرين.

السيد علاء الخزرجي هو رجل أعمال أسترالي من أصل عراقي، زار بلدانا عديدة في كل قارات العالم عابرا من مطارات محلية ودولية يقارب عددها 100 مطار. لكن مطارا واحدا سحره بخدماته ونظافته وتسهيلاته والتصميم الفني الجميل.

وكشف في حديث مع SBS Arabi24 عن هذا المطار.

"أعتقد أن افضل المطارات هو مطار الدوحة. فمقارنة بباقي المطارات يتميز مطار الدوحة بميزات منها سهولة التعامل مع الجميع، الممرات واضحة، المطار بناية واحدة لا يحتاج للانتقال إلى مبان أخرى، بالنسبة لصالونات رجال الأعمال هي الأفضل في العالم ولم أرَ أي شيء يضاهيها".
اقرأ المزيد

بينها مطار أسترالي واحد: تعرفوا على أفضل 20 مطارا في العالم لعام 2023

Qatar airport. Photo by Alaa Khazraji
من بهو مطار حمد الدولي في الدوحة - قطر. تصوير علاء الخزرجي
ونظرا لأهمية السفر في وقتنا الحالي تقوم شركة "سكايتراكس" وهي شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران والمطارات بإجراء
استطلاع سنوي لاختيار افضل المطارات في العالم.

وتستند قائمتها إلى استطلاع المسافرين من جميع أنحاء العالم، الذي يطلب منهم تقييم تجاربهم الكاملة بأي مطار، منذ لحظة تسجيل الوصول إلى المغادرة وما بينهما.
حصل مطار "شانغي" في سنغافورة على لقب "أفضل مطار في العالم" للمرة الثانية عشرة وهو رقم قياسي.

واستعاد المطار اللقب في "جوائز المطارات العالمية 2023" التي أعلنتها أمس شركة أبحاث النقل الجوي "سكايتراكس".

كان مطار "شانغي" قد فاز سابقاً بالمركز الأول في تصنيف "سكايتراكس" السنوي لمدة 8 سنوات متتالية من 2013 إلى 2020، لكنه جاء خلف مطار حمد الدولي في الدوحة ومطار "هانيدا" في طوكيو على مدار العامين الماضيين.
اقرأ المزيد

مشوار إلى مادجي: البلدة التي يمكنكم الهرب إليها لمشاهدة النجوم

و حلّ في المركز الثاني بقائمة "سكايتراكس" لهذا العام مطار حمد الدولي، الذي يوفر وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين، بما في ذلك الجولات في المدينة، لمن سيقضون أكثر من ثماني ساعات في انتظار رحلتهم المتصلة.

وفي أستراليا، حصل مطار ملبورن على لقب أفضل مطار في منطقة أستراليا / المحيط الهادئ، كما احتل المطار المرتبة 19 في العالم. وحل مطار بريزبان في المرتبة 23 وسيدني في 49 الجولد كوسن 54 بيرث 58. أما مطار دبي فجاء في المرتبة ال17.

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

الأكثر متابعة

08:37
Volunteers of Community Care Kitchen rely on donations from local businesses to provide for their 300-strong household database. Source:

الأزمة المعيشية: هل أرخت بثقلها على المؤسسات المجتمعية والخيرية أيضاً؟

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

ARMY HELICOPTER CRASH SCENE

سقوط مروحية تابعة للجيش الأسترالي في المياه قبالة الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز

09:36
Tarab.jpeg.jpg

رمضان في أستراليا: 'بلد متعدد الثقافات يسمح بممارسة الطقوس بِحُرّية '

09:12
VIC FLOODS

دليل الاستقرار: كيفية الاستعداد للعواصف والفيضانات في أستراليا

12:37
Zainab.jpeg.jpg

Zainab was born in Australia but does not qualify for fast-tracked residency under new visa rules

Protesters clashing outside a Sydney church

اشتباكات عنيفة خارج كنيسة في سيدني بين داعمين ومناهضين لمجتمع المثليين

Woman stares into forest of trees

'نشعر بالضغط على كل الجبهات': كيف يواجه العزاب في أستراليا أزمة تكلفة المعيشة

Latest podcast episodes

NSW Premier Dominic Perrottet

محلل سياسي: "الانتخابات فرصة للتغيير وعلى السياسيين الاهتمام بالحالة الاجتماعية لأنها على فوهة بركان"

Jordanian Mansaf

مؤسسة الجالية الفلسطينية في فيكتوريا تُقيم افطاراً رمضانيا متعدد الثقافات

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 24/03/2023

Singer Lina Saro

الفنانة الأسترالية لينا صارو تتحدث عن ذكريات الإحتفاء بعيد النوروز بالعراق