مشوار إلى مادجي: البلدة التي يمكنكم الهرب إليها لمشاهدة النجوم

Mudgee NSW Australia

Milky Way in Mudgee July 2019 Source: Moment RF / Kate Berger/Getty Images

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تشتهر مادجي بطعام يناسب الذواقة والريف الخلاب. البلدة التي تقع على ضفاف نهر Cudgegong لا تزال تحتفظ بطابع وسحر ماضيها من القرن التاسع عشر.

مادجي هي بلدة في وسط غرب نيو ساوث ويلز بأستراليا. في يونيو 2021 كان عدد سكانها 12563.

تقع مادجي على بعد ثلاث ساعات ونصف بالسيارة شمال غرب سيدني ويمر الطريق إليها عبر منطقة The Blue Mountains الشهيرة. يمكن أيضًا ركوب القطار أو الحافلة من سيدني وتستغرق الرحلة حوالي خمس إلى ست ساعات.
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لا تزال بعض المواقع الثقافية ومواقع صنع الأدوات للسكان الأصليين من شعب ويرادجوري موجودة بما في ذلك مواقع Hands on the Rocks و The Drip و Babyfoot Cave.

يتم اشتقاق العديد من أسماء الأماكن في المنطقة من لغة ويرادجوري الأصلية ، بما في ذلك اسم البلدة نفسها الذي أطلقه عليها السكان الأصليون.
Country Roads
Farmland and poplar trees just outside the township of Mudgee Credit: Oliver Strewe/Getty Images
هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها في ماجدي وما حولها بدءًا من الجولات في مصانع النبيذ والتسوق واستكشاف الأماكن البرية التي يعد بعضها تراثا عالميا. يستمتع زوار مادجي أيضا برحلات مناطيد الهواء.

تتميز ماجدي بمبانيها التراثية التي يعود بعضها إلى بداية حقبة الاستعمار بما في ذلك مكتب بريد مادجي الذي صممه المهندس المعماري ألكسندر داوسون في عام 1862. هناك أيضا متحف مادجي الذي يحتوي على مجموعة ضخمة من القطع الأثرية والتذكارات.
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تشتهر مادجي أيضًا بكونها ساحة فنية وثقافية نابضة بالحياة حيث تقام بها العديد من المعارض الفنية كما تتميز بوجود التماثيل في الحدائق.

يوجد في مادجي أماكن للتخييم والمشي في الغابات والتجديف بالكاياك. وفي مادجي أيضا توجد حديقة Wollemi الوطنية المدرجة في قائمة التراث العالمي. شمال مادجي هناك مسار للمشي على طول نهر Goulburn يصل إلى "Great Dripping Wall" حيث تتدفق مياه الأمطار عبر جدار من الحجر الرملي في منظر طبيعي خلاب.

مادجي أيضا مقصد لمحبي النجوم حيث السماء الصافية ومرصد مادجي الذي يقع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط المدينة. يمكن من المرصد رؤية مجرة درب التبانة عن قرب من خلال مجموعة من التلسكوبات. هناك أيضا جولات ليلية ونهارية بالإضافة إلى مسرح وقبة سماوية.

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