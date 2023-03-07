مشوار إلى Beechworth: لماذا ارتبط اسم البلدة الشهيرة في فيكتوريا باسم أحد المجرمين؟

النقاط الرئيسية: في تعداد عام 2021 كان عدد سكان بيتشوث 3290 نسمة

تم الحفاظ على العديد من المباني التاريخية في البلدة جيدًا

لكن لم يُسمح للصينيين بالعيش في بلدة بيتشوث وأقاموا في الضواحي

بيتشوث هي بلدة تاريخية تقع في الشمال الشرقي من ولاية فيكتوريا.





وتشتهر البلدة بنموها الكبير خلال فترة ذروة اكتشاف الذهب أو ما يعرف بالـGold Rush في منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر.





في تعداد عام 2021 كان عدد سكان بيتشوث 3290 نسمة.





تم الحفاظ على العديد من المباني التاريخية في البلدة جيدًا وقد أعادت المدينة اختراع نفسها وتطورت لتصبح وجهة سياحية شهيرة ومركزًا متزايدًا لإنتاج النبيذ.



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كانت المنطقة تُستخدم في الأصل للرعي من قبل أحد المستوطنين الأوائل ويدعى ديفيد ريد وكانت تُعرف أحيانًا باسم Mayday Hillsحتى عام 1853.





افتتح مكتب البريد في 1 مايو 1853 باسم سبرينج كريك وتم تغيير اسمه إلى بيتشوث في 1 يناير 1854. أحد الأسماء الأصلية للمنطقة مجهولة الأصل واللغة هو Baarmutha.





في أيامها الذهبية كان الرجال والنساء يأتون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين إلى بيتشوث.



(AAP226) BEECHWORTH, Vic - "Ned Kelly's Cell" in Beechworth, where the infamous bushranger and other members of his family spent some time in the 1870s. (AAP Image/Jim Shrimpton) NO ARCHIVING TO GO WITH: TRAVEL VIC KELLY Credit: JIM SHRIMPTON/AAPIMAGE المنطقة كانت مشهورة بمعسكرات التعدين التي كان يعمل بها الآلاف من عمال المناجم في أماكن مثل Spring Creek وReedy Creek وSilver Creek و Nine Mile Creek و Woolshed مما أدى إلى زيادة عدد السكان بشكل كبير.





لكن لم يُسمح للصينيين بالعيش في بلدة بيتشوث وأقاموا في الضواحي. تم فرض العديد من الضوابط واللوائح وفحص التراخيص على عمال المناجم الصينيين.



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بسبب موقعها في أقصى جنوب المنحدرات الجنوبية الغربية، تتمتع بيتشوث بمناخ بارد معظم أيام السنة وحرارة الصيف غالبًا ما تتخللها أيام باردة.





يرتبط اسم البلدة بأحد الخارجين عن القانون ويعرف باسم نيد كيلي. فقد أمضى كيلي وقتًا في HM Prison Beechworth وخاض مباراة ملاكمة شهيرة في أحد الفنادق المحلية.



The famous Beechworth Cascades on a very warm summer's day in Beechworth Gorge, Victoria, Australia Source: iStockphoto / FiledIMAGE/Getty Images/iStockphoto الآن بيتشوث هي مقصد سياحي شهير و تشمل عوامل الجذب عروض نيد كيلي في دار المحكمة القديمة و Ned Kelly Weekend حيث يتم الاحتفال بذكرى جلسة الاستماع الخاصة به التي عقدت في مبنى Beechworth Courthouse التاريخي من 6 إلى 11 أغسطس 1880.





تجذب المنطقة العديد من المهرجانات السنوية بما في ذلك Golden Horseshoes Festival Easter Parade وبها Burke Museum و Forests Commission museumهذا بالإضافة إلى الشلالات وجسر نيوتاون المعروف أيضا بالجسر الحجري.





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