مسار The Great Ocean Walk: استمتعوا بمناظر ساحلية ساحرة في رحلة تمتد لثمانية أيام

النقاط الرئيسية: يمر طريق المشي المذهل عبر المنتزه الوطني المليء بالغابات الشاهقة والأراضي الساحلية

تم إطلاق The Great Ocean Walk رسميًا من قبل جون ثويتس وزير البيئة في 9 كانون الثاني/يناير 2006

تمر الهجرات الشتوية للحيتان قرب الشاطئ عبر وارنامبول وبورت فيري وبورتلاند فيما يعرف باسم "ممر الحيتان"

يعد The Great Ocean Walk وهو طريق سير طويل واحدة ممتد من الشرق إلى الغرب لمسافة تزيد قليلاً عن 100 كم بين Apollo Bay و Twelve Apostles أحد أهم معالم ولاية فيكتوريا.





يمر طريق المشي المذهل عبر المنتزه الوطني المليء بالغابات الشاهقة والأراضي الساحلية والشواطئ الصخرية البرية والقمم والمنحدرات مما يوفر مناظر طبيعية مذهلة.





يمكن للزائر أن يبدأ المشي في Apollo Bay مروراً ب Great Oatway National ParkوPort Campbell National Park في الطريق وتنتهي الرحلة في Twelve Apostles.



تستغرق الرحلة ثمانية أيام ولكن يمكن تقسيمها إلى مجموعة من الرحلات القصيرة على عدة أيام.





يلقي The Great Ocean Walk بظلاله على طريق المحيط العظيم الشهير. لهذا يمكن للزائر رؤية مناظر طبيعية ساحلية خلابة.





يمكن للزائر اكتشاف التنوع الطبيعي في المنطقة من النباتات والحيوانات. في الليل يمكن للزائر البقاء في أحد المخيمات المخصصة أو العثور على مكان إقامة بعيدًا عن الطريق.





هناك سبعة مواقع تخييم صغيرة للزائرين ولكن يجب حجزها قبل الإنطلاق في رحلة المشي.





بعض الأشياء التي يمكن أن يراها الزائر على طول الطريق هي الحيوانات المحلية مثل الكوالا والإيكيدنا والزواحف و منارة Cape Otway الشهيرة.





مرشدو المنارة على استعداد لمشاركة قصص حطام السفن الموجود على الساحل والذي يمكن رؤيته بوضوح عند انخفاض المد والأمواج.



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بالإضافة إلى الأماكن الشهيرة يمكن أيضا زيارة بعض الأماكن النائية التي نادرا ما يكتشفها الزوار مثل Station Beach و Devils Kitchen.





أيضا تمر الهجرات الشتوية للحيتان قرب الشاطئ عبر وارنامبول وبورت فيري وبورتلاند فيما يعرف باسم "ممر الحيتان" حيث يمكن للزوار مشاهدة أنواع متعددة من الحيتان خلال الأشهر من مايو إلى سبتمبر.





بالإضافة إلى مسارات المشي الشهيرة في The Great Ocean Road هناك مسارات المشي في البلدات على الطريق والتي تتيح اكتشاف مسارات السكك الحديدية والمتاحف والمباني التاريخية والتراثية وغيرها.





تم طرح الفكرة الأولية للمشي الساحلي على طول الساحل الغربي لفيكتوريا لأول مرة في عام 1974 وطور أعضاء المجتمع المحلي الفكرة في التسعينيات.



The Twelve Apostles Credit: Biljana Ristic/Unsplash كان الطريق يُعرف في البداية باسم "The Great Ocean Rad Walk Track" ، وقد تم تغييره لاحقًا ليصبح معروفًا باسم "The Great Ocean Walk".





تم إطلاق The Great Ocean Walk رسميًا من قبل جون ثويتس وزير البيئة في 9 كانون الثاني/يناير 2006 ، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أشهر مسارات المشي الساحلية لمسافات طويلة في فيكتوريا والتي تجذب العديد من الزوار على الصعيدين الوطني والدولي.





قام فيلم وثائقي مدته ساعة واحدة من تأليف زاك ميرش بعنوان The Art of Walking: Great Ocean Walk بتصوير الطريق كما سار عليه عالم البيئة الأمريكي جون فرانسيس وعدد من الرياضيين.





عرض الفيلم الوثائقي على قناة ناشيونال جيوغرافيك الأسترالية والنيوزيلندية في 2 مايو 2010.





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