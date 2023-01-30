"منارة الأمل": أول ما كان يراه المهاجرون من البحر عند الوصول إلى أستراليا

Cape Otway lighthouse.jpg

Cape Otway lighthouse Credit: Jayne Harris/ Unsplash

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تم بناء المنارة عام 1848 وتعرف باسم "منارة الأمل".

النقاط الرئيسية:
  • تحطمت ثماني سفن وفقدت مئات الأرواح عند كيب أوتواي مما شجع على بناء المنارة
  • تقع المنارة على الطريق المعروف بـThe Great Ocean Road الذي يحرص الكثيرون على زيارته
  • في قاعدة المنارة توجد لوحة تذكّر بواحدة من أكثر مشاهد الأجسام الطائرة المجهولة غموضًا
منارة كيب أوتواي هي أطول منارة ظلت في الخدمة في أستراليا حيث يعود تاريخها إلى عام 1846. وقد تحطمت ثماني سفن وفقدت مئات الأرواح عند كيب أوتواي مما شجع على بناء المنارة.

تقع المنارة على الطريق المعروف بـThe Great Ocean Road الذي يحرص الكثيرون على زيارته.
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تم بناء المنارة عام 1848 وتعرف باسم "منارة الأمل" وتقع على ارتفاع 90 مترًا فوق المحيط عند مضيق باس. وقد بنيت المنارة من أحجار تم جلبها من نهر باركر.

بالنسبة لآلاف المهاجرين في القرن التاسع عشر الذين أمضوا شهورًا في السفر إلى أستراليا عن طريق السفن كانت كيب أوتواي أول رؤية لهم للأرض الأسترالية بعد مغادرتهم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
AUSTRALIA CAPE OTWAY
Shipping off the Cape. Date: 1891 Credit: Rights Managed/MARY EVANS
أُضيئت المنارة لأول مرة في عام 1848 وكانت ثاني منارة مكتملة في البر الرئيسي لأستراليا ولا تزال أقدم منارة باقية.

تمت إضافة محطة تلغراف إلى الموقع عندما تم توصيل تسمانيا بالبر الرئيسي عن طريق خط تلغراف بحري من كيب أوتواي إلى لونسيستون في عام 1859.

وقد قام الأمريكيون ببناء مخبأ رادار على قمة المنارة في عام 1942 وهو الآن مفتوح للجمهور.
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تم إيقاف تشغيل المنارة في يناير 1994 وتم استبدالها بضوء شمسي منخفض الطاقة أمام البرج الأصلي يبلغ ارتفاع مستواه 73 مترًا فوق مستوى سطح البحر. خاصية الضوء هي ثلاث ومضات بيضاء كل 18 ثانية.

في قاعدة المنارة توجد لوحة تذكّر بواحدة من أكثر مشاهد الأجسام الطائرة المجهولة غموضًا. فقد اختفى فريدريك فالنتيتش في 21 أكتوبر 1978 بعد مشاهدته جسما غريبا طائرا. وقد كان آخر اتصال لاسلكي له بمنارة كيب أوتواي.

خلال فصل الشتاء وحتى فصل الربيع تعتبر المنارة نقطة مميزة لمشاهدة الحيتان البرية حيث تسبح الحيتان المهاجرة بالقرب من الشواطئ.

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