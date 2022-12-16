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مشوار الى مدينة أسترالية مبنية تحت الأرض وتصدر أحجار الأوبال الكريمة للعالم

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Coober Pedy

Coober Pedy Source: Twitter / Australia Twitter

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نشر في: 16/12/2022 4:10pm
By Maram Ismail
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS

اقتربت عطلة نهاية العام ويبحث الجميع على أماكن سياحية لقضاء العطلة، وما أكثرها في أستراليا. دعونا نذهب في هذا المشوار الى عاصمة أحجار الأوبال الأسترالية في ولاية جنوب أستراليا

نشر في: 16/12/2022 4:10pm
By Maram Ismail
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • قع مدينة كوبر بيدي Coober Pedy الأسترالية المشهورة بتصدير أحجار الأوبال الكريمة في شمال ولاية جنوب استراليا، على بعد 846 كم شمال مدينة أديلايد
  • توصف Coober Pedy والمناطق المحيطة بأنها كوكب القمر على الأرض، وذلك بسبب طبيعتيها المليئة بالأعمدة والهضبات الرملية الصغيرة الناتجة عن أنشطة التنقيب عن أحجار الأوبال
  • تعد الأجواء المناخية في الفترة الواقعة بين شهر آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر أكثر اعتدالا عن باقي أشهر العام. وهي مثال تقليدي عن الطقس الصحراوي الذي يتسم بسخونته في النهار وبرودته في الليل
منذ ملايين السنين، تكونت جواهر الأوبال لتضع مدينة
كوبر بيدي
على خريطة العالم في ولاية
جنوب أستراليا
، وتوجتها لتكون عاصمتها وممثلتها الرسمية.

تقع مدينة كوبر بيدي Coober Pedy الأسترالية المشهورة بتصدير
أحجار الأوبال الكريمة 
في شمال ولاية جنوب استراليا، على بعد 846 كم شمال مدينة أديلايد. ووفقا لبلدية المدينة، يسكنها حوالي 2500 شخص وينحدر 60% منهم من أصول أوروبية، خصوصا من الذين هاجروا اليها بعد أحداث الحرب العالمية الثانية. وبحسب مجلس البلدية، هناك أكثر من 45 جنسية تعيش في البلدة مما يجعل منها مجتمعا متعدد الثقافات وغنياً بتاريخ حضارات مختلفة.
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يعيش 50% من السكان المحليين في منازل بنيت تحت الأرض أو اتخذ بعضهم من المناجم القديمة منازلا لهم لتجنب درجات الحرارة المرتفعة أثناء النهار. وأطلق جنود الحرب العالمية الأولى الذين سكنوا المدينة قبل مئة عام على هذه المنازل اسم الـ
Dugouts.


تصدر المدينة الصغيرة 85% من إجمالي أحجار الأوبال الكريمة عالميا لأنها تشتهر بجودتها العالية ونقائها حول العالم.
Opal
Opal stones Credit: Wikimedia Commons

يلعب سكان مدينة Coober Pedy لعبة الغولف في الليل على أراض خالية تمامًا من العشب التي تحتاجها اللعبة عادة.

تعيش مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية حول المدينة، مثل الكناغر، والوالابيز،emus،sand goannas،bearded dragons،geckos،perentie lizards،

وعدد من أنواع الثعابين. ويمكن مشاهدة البجع والطيور الصحراوية الأخرى على البحيرات القريبة من المدينة بعد هطول الأمطار.

توصف Coober Pedy والمناطق المحيطة بأنها كوكب القمر على الأرض، وذلك بسبب طبيعتيها المليئة بالأعمدة والهضبات الرملية الصغيرة الناتجة عن أنشطة التنقيب عن أحجار الأوبال.
Marco Fiemozzi's journey
Da qualche parte a 30 km di sterrato da Coober Pedy (SA) Credit: Courtesy of Marco Fiemozzi

توفر البلدة جميع المرافق والخدمات التي قد تحتويها مدينة كبيرة مثل المستشفيات والمدارس والمراكز الاجتماعية.

يوصى زوار المدينة باستخدام خريطة أو دليل سياحي للتحرك فيها لتجنب الضياع ، نظرًا لأن العديد من المباني أسسـت تحت الأرض جزئيًا أو كليًا.

يتمكن زائرو المدينة من الحصول على مخزون من المياه عن طريق مضخات تعمل بقطع النقود المعدنية الموجودة وهي موجودة على شارع هتشيسون.
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تحتفل المدينة
بمهرجان الاوبال السنوي 
الذي يعد أكبر حدث مجتمعي في كوبر بيدي لتقوية الروابط الثقافية والاجتماعية بين أبناء البلدة. وتستعرض أسواق المهرجان أجمل أحجار الأوبال الكريمة، ويوفر نشاطات مميزة في طبيعتها الجغرافية المميزة لجميع الأعمار.

تعد الأجواء المناخية في الفترة الواقعة بين شهر آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر أكثر اعتدالا عن باقي أشهر العام. وهي مثال تقليدي عن الطقس الصحراوي الذي يتسم بسخونته في النهار وبرودته في الليل.
Scenes of Coober Pedy
Source: Getty / Getty Images AsiaPac

إن الحديث عن جمال هذه المدينة قد لا يكون كافياً، فالفرصة متاحة أمامكم لزيارة كوكب القمر على الأرض مدينة كوبر بيدي.

أما نحن فسنكمل جولتنا السياحية الى منطقة أخرى ومشوار أر في الولايات الأسترالية.

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