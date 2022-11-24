دار الأوبرا في سيدني: زيارة الى الاعجوبة الأولى من أعاجيب العالم الحديث

النقاط الرئيسية: اختير دار الأوبرا في استفتاء أجرته صحيفة التايمز البريطانية عام 1992 الاعجوبة الأولى من أجمل أعاجيب العالم الحديث

الرجل وراء إطلاق فكرة ضرورة بناء دار اوبرا في سيدني هو أحد الموسيقيين البريطانيين المرموقين واسمه Eugene Gossens.

يزور دار الاوبرا حوالي ثماني ملايين سائح كل عام وأدرج المبنى على لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 2007

يقع دار الأوبرا في سيدني في وسط المرفأ المركزي في CBD، في الشمال الشرقي من Circular Quay، مركز النقل المائي في سيدني، وعبر المياه من منطقة Rocks the، مما يضع دار الأوبرا في وسط بعض من أهم المعالم في سيدني.





أكثر ما يلفت انتباه الزائر عند وصوله، التصميم الساحر والموقع الذي يضيف إلى سحر البناء جمالاً ورونقاً خاصاً، حيث اختير دار الاوبرا في سيدني اعجوبة بناء العصر الحديث حسب صحيفة التايمز البريطانية، وبفعل تصميم دار الاوبرا لا يشبه غيره في العالم فهو يظهر حداثة تصاميم القرن العشرين، وهو اختير في استفتاء أجرته صحيفة التايمز البريطانية عام 1992 الاعجوبة الأولى من أجمل أعاجيب العالم الحديث، حَسَبَ ما اختار 70% من المستطلعين، وشهرته تضاهي شهرة كاتدرائية نوتردام في باريس، كما انه يميز سيدني عن باقي المدن الأسترالية المهمة مثل ملبورن.



Source: SBS



كلفة بناء الاوبرا هذا تخطت المئة مليون دولار، فما قصة بناء وتصميم هذا المعلم الشهير؟





الرجل وراء إطلاق فكرة ضرورة بناء دار اوبرا في سيدني هو أحد الموسيقيين البريطانيين المرموقين واسمه Eugene Gossens.



ولقيت فكرته دعماً وترحيباً من قبل رئيس الولاية وقتها جوزف كاهيل ومن قبل أستاذ فنون العمارة في جامعة سيدني Ingham Ashworth وكان الاخير يؤمن أن فن الاوبرا يَجِبُ ألاّ تكون حكراً على النخبة من المجتمع، بل يجب أن يكون متاحاً أمام العامة من الناس.





وبالفعل تشكّلت عام 1955 لجنة اختارت الموقع الجغرافي المناسب لبناء دار اوبرا الذي يحتوي على صالتين: واحدة تتسع ل 3500 شخص والثانية تتسع ل 1200 شخص. وفوراً تم الإعلان عن مسابقة عالمية لتصميم دار الاوبرا، وتم تعيين أربعة محكّمين معماريين، بينهم أشورث نفسه، ليقوموا باختيار المعماري والتصميم الفائز.



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اعتمد موقع جغرافي رائع هو النقطة المتقدمة من Bennelong Point بين Sydney Cove وFarm cove وهي نقطة ملاصقة للحديقة الملكية الرائعة Royal botanic Garden أي في قلب الوسط التجاري للمدينة، وهو يطل على جسر المدينة الشهير الهاربور بريدج.





التحدي الأكبر في تصميم مبنى الاوبرا كان يكمن في ايجاد فراغ بين القاعتين يعمل على تخفيف الصدى الصوتي لئلا يؤثر على العروض الموسيقية بالدرجة الاولى.





ولم يزد عدد الذين قدموا تصاميم للمشروع الضخم هذا عن 230 مهندساً ومعمارياً، وأعلن الفائز عام 1957 وهو تصميم المعماري الدانماركي يورن اوتسن.



Sydney Opera House Source: Flickr استبعدت اللجنة تصميم أوتسن في تصفيتها الاولى للتصاميم المتنافسة، فالرسومات كانت بسيطة وتفتقد للدقة والتفصيل.





ولكن يحكى ان أحد اعضاء لجنة التحكيم وصل متأخرا لإحدى جلسات التحكيم، ووقع بصره بالصدف على كومة من المشاريع المستبعدة الملقاة جانباً، فلفت انتباهه تصميم اوتسن بالرغْم من بساطته، فاستخرج التصميم وأعاد طرحه على اللجنة التي أوصت لاحقاً بأنه سيكون من أعظم مشاريع القرن.





فعلًا فاز أوتسن بالمهمة الصعبة، وبدأت عملية البناء عام 1958 وبني الدار من الخرسانة والكابلات الفولاذية لمنع التشقق، كونه يعوم في مياه البحر.



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لكن خلافات حادّة شابت عملية البناء الذي كانت معقدة للغاية فارتفعت كلفتها وتخطت التوقعات، وقدم المصمم اوتسن استقالته قبل انتهاء عملية البناء، حتى انه لم يحضر حفل تدشين المبنى عام 1973 وتحديداً يوم العشرين من اوكتوبر تشرين الاول منه.





يزور دار الاوبرا حوالي ثماني ملايين سائح كل عام، وأدرج المبنى على لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 2007.





بإمكان زوار الاوبرا القيام برحلات يقودها دليل سياحي للتعرف على المبنى وقاعاته الشاهقة وممراته وساحاته، وبالإمكان زيارة غرف تبديل ملابس الفنانين والموسيقيين الذين يقدمون عروضهم على مسرح الاوبرا هاوس.





وبإمكان الاوبرا هاوس استيعاب أكثر من 6600 مشاهد للعروض الموسيقية والمعزوفات العالمية والمسرحيات التي تصدح موسيقاها في قاعاته التي جاءت على شكل أصداف متشابكة تنقلك إلى عالم ساحر من الجمال والروعة الهندسية.



Софийска опера и балет. Credit: Архив



لا يقل المبنى من الداخل جمالاً عن الشكل التصميم الخارجي، فعند دخولك ستجد فخامة المكان وتصاميمه الساحر ينقلك إلى عالم أخر، وخصوصاُ عند معرفتك أن أهم الموسيقيين والفنانون حول العالم دخلوا هذا المكان وقدموا عروضاً عالمية، ف تستضيف دار الأوبرا أكثر من 1500 عرض مسرحي وغنائي وراقص كل عام.



وكان أيضاً للموسيقى العربية والفن العربية مشاركة كبيرة، فوقف على مسرح دار الأوبرا العديد من كبار الفن العربي.





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