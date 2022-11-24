دون الحاجة لطبيب: صيادلة سيدني وملبورن سيشخصون المرض ويصفون الدواء

في فيكتوريا كما في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، أخذت حكومات هذه الولايات قرارات بالسماح للصيادلة بوصف أدوية مثل المضادات الحيوية لالتهابات الأذن والمجاري البولية، وحبوب منع الحمل دون اضطرار المريض لزيارة الطبيب والحصول على وصفة طبية.



نقابة الصيادلة رحبت بهذه البرامج بينما انتقدتها جمعية الأطباء وكلية تأهيل الأطباء العامين.

في فيكتوريا، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال دانيال أندروز عن وعد انتخابي يتمثل بالبدء بمشروع تجريبي بقيمة 19 مليون دولار لمدة 12 شهرًا من منتصف عام 2023 لتوسيع دور صيادلة المجتمع لعلاج الحالات الصحية مثل التهابات المسالك البولية.







وقال السيد أندروز: "يمتلك صيادلة المجتمع ثروة من المعرفة والخبرة. ومن المنطقي توسيع دورهم". وأضاف "سيضمن هذا البرنامج حصول سكان ولاية فيكتوريا على الرعاية التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب ، مع توفير أموال العائلات وتخفيف الضغط عن الأطباء العامين."







وفي ردود الفعل على هذا الإعلان، قالت نائبة رئيس الجمعية الطبية الأسترالية دانييل ماكمولن إن ذلك يعتبر صفعة على وجه الأطباء ، مضيفة بأن مقاومة المضادات الحيوية هي واحدة من أكبر التهديدات الصحية التي تواجه العالم، لذا فهي لا تدعم أي برنامج يزيد الوصفات الطبية.





كما وقالت رئيسة الكلية الملكية الأسترالية للممارسين العامين، الأستاذة المساعدة كارين Price "إن السماح للصيادلة بوصف الأدوية هي خطوة في الاتجاه الخاطئ".



وقالت إن الحالات الشائعة مثل الصداع النصفي وحتى التدخين يمكن أن تؤثر على سلامة حبوب منع الحمل ، لذلك من الضروري أن ترى النساء طبيباً عاماً لتجديد الوصفات الطبية كل عام أو عامين.





"لكل وصفة طبية نكتبها هناك اعتبار لصورة الرعاية الصحية الكاملة لهذا الشخص."





من جهته أيد رئيس فرع فيكتوريا في نقابة الصيادلة الأستراليين ، أنتوني تاسوني ، البرنامج ، وظهر جنبًا إلى جنب مع السيد أندروز.





قال السيد تاسوني: "إن مثل هذه التدابير التي تمكن الصيادلة من القيام بالمزيد للمساعدة في علاج التهابات المسالك البولية غير المعقدة بالمضادات الحيوية ، وإعادة إصدار الوصفات الطبية لوسائل منع الحمل الفموية ، تقطع شوطًا طويلاً لمساعدة المرضى في الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها".



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وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الصيدلاني محمد دهيم إن الصيادلة يمكنهم بالفعل تخفيف الضغط عن الاطباء وإفادة المرضى من خلال وصف أدوية لحالات معينة دون الرجوع إلى الطبيب.





"الحقائق تقول إننا بحاجة لمزيد من الأطباء وأن هناك ضغط على الأطباء، وأن هناك ثروة من المعرفة لدى الصيادلة فلماذا لا نستخدم ذلك لمساعدة المريض؟"





وأضاف: "لن أتعدى على دور الطبيب لكن الخطة ممتازة جدا، خاصة وأنه سيتم تدريب الصيادلة وسيكون لدى الصيدلاني الصلاحية لوصف أدوية معينة، لكن لو كان الأمر بحاجة للعودة للطبيب فلن نتردد بفعل ذلك".









وكان رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينك بروتيه أعلن يوم الاحد الماضي عن برنامج مشابه، من أجل تخفيف الضغط عن النظام الصحي في ولايته.









وقال إن توسيع دور الصيدليات المجتمعية سيخفف الضغط عن أطباء الصحة العامة.









وسوف تمول الحكومة هذا البرنامج لمدة 12 شهرا، الذي يسمح للصيادلة المدربين بوصف أدوية معينة منها علاجات الحالات الجلدية والتهاب الاذن.









وقال بيروتيه إنه على الحكومة الفدرالية أن تقدم دعما إضافيا لدعم أطباء الصحة العامة وخدمات إضافية تغطيها ميديكير، لكنه قال إن حكومة الائتلاف في نيو ساوث ويلز "لا تستطيع أن تجلس وتنتظر الحكومة ريثما تلحق بالحاجات المتنامية وتلبيتها".





استمعوا إلى اللقاء مع الصيدلاني محمد دهيم في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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