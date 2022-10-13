طبيب صحة عامة يؤكد وجود أزمة في أستراليا: "حبنا للمهنة يجلعنا نستمر لكن الضغوط كبيرة جدا"

النقاط الرئيسية عقد مؤتمر للأطباء لمناقشة الأزمة وإيجاد حلول

3 من كل 4 أطباء قالوا إنهم منهكون

الضغط المالي والعملي هو الأسوأ منذ 30 عاما

بعد تفاقم الأزمة في قطاع أطباء الصحة العامة، تداعى ممثلون عن الأطباء لعقد "مؤتمر أزمة" في كانبرا لمناقشة انخفاض المداخيل وتناقص عدد الأطباء المنضمين إلى هذه المهنة.





يأتي هذا في ظل تخوفات من اضطرار عيادات كثيرة على الاغلاق في ظل أزمة تمويل وغلاء واستقطاب أطباء جدد.



الأطباء الجدد يعزفون عن الدخول معترك الصحة العامة

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الدكتور أشرف فرح هو أحد أطباء الصحة العامة في مدينة ملبورن وكان على مدى 25 سنة يشرف على تدريب طلاب الطب في عيادته، ويقول إنه لاحظ أيضا إحجام المتخرجين الجدد عن التوجه للمارسة العامة وتفضيلهم للبقاء في نظام المستشفيات والتخصص في تخصصات أخرى نظرا للضغط الحاصل على أطباء الصحة العامة بالوقت الحالي.





وفي استطلاع أجرته الكلية التخصصية الأسترالية لأطباء الصحة العامة شارك فيه 3200 طبيب ، قال 3 من كل 4 أطباء عامين إنهم منهكون، وذكر أن واحدا من كل أربعة يعتزم التقاعد عن العمل في السنوات الخمس القادمة.





وقالت رئيسة Royal Australian College of General Practitioners البروفسورة كارين برايس، إن الضغوط الحالية على عيادات الصحة العامة هي الأسوأ منذ 30 عاما.



تدفق غير مسبوق على عيادات الصحة العامة بعد رفع الاغلاقات

ويقول الدكتور أشرف فرح، وهو طبيب صحة عامة، وصاحب عيادة في مدينة ملبورن في حديث مع SBS Arabic24 إن إغلاقات جائحة كورونا منعت الكثيرين من متابعة حالتهم الصحية مما أدى إلى تدفق غير مسبوق بعد رفع الاغلاقات.





"بعد كوفيد حصل تدفق للمرضى الذين أهملوا مشاكلهم الصحية السابقة، كما وزادت حالات العنف العائلي والإدمان في فترات الإغلاق، وكان من الصعب أن نتعامل مع هذا التدفق، وأصبح ضغط العمل أكبر".





وذكر التقرير إنه وإن أخذ بالحسبان عدد الأطباء الجدد المتوقع، فسوف تشهد أستراليا نقصا بعدد الأطباء يقدر ب 11.500 طبيب بعد عشر سنوات.



كلية أطباء الصحة العامة تشكو من انخفاض التغطية الحكومية للمعاينات

وتقول كلية أطباء الصحة العامة إن رسوم الأطباء التي تغطيها الميديكير بشكل عام، هي في قلب المشكلة. ففي شهر يوليو تموز الماضي، رفعت الميديكير أجرة المعاينة العادية ( 5 إلى 20 دقيقة) بمقادر 65 سنتا لتصبح أجرة المعاينة التي تغطيها المديكير 39.75 دولار.





ويقول الأطباء إن هذه الزيادة – 1.6 بالمئة – هي منخفضة جدا عن نسبة التضخم، وهذا الأمر مستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، وهذا يعني أن القيمة الحقيقية للتغطية تنخفض مع مرور الوقت، بسبب التضخم وارتفاع التكاليف.





ويؤكد الدكتور أشرف فرح على هذه المشكلة.





"تكاليف إدارة العيادة زادت بحوالي 30 أو 40 بالمئة عن السابق في ظل غلاء أسعار السلع والخدمات".



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وطالب الحكومة بضرورة تقديم الدعم الاضافي من أجل الابقاء على نظام صحي يعطي أولوية للرعاية الصحية الأولية المتمثلة بعيادات أطباء الصحة العامة.





وعلى الرغم من ذلك، لم تعلن الحكومة الفدرالية الجديدة ما إذا كانت ستزيد هذه المدفوعات بشكل كبير، ولم تتعهد بذلك قبل الانتخابات.





وتشير المعلومات إلى أن المناطق النائية تعاني كثيرا من قلة وجود الأطباء ومن وجود ضغط كبير على الأطباء الذين يعملون في تلك المناطق.



استمعوا إلى اللقاء مع الدكتور أشرف فرح كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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