"لا يمكن أن يستمر العلاج المجاني": أطباء الصحة العامة يطالبون الحكومة بزيادة الدعم لتجاوز الأزمة

اجتمعت كبرى الهيئات الطبية في أستراليا في مبنى البرلمان القديم في كانبرا فيما يسمى بـ"قمة الأزمة".





عقدت الكلية الملكية الأسترالية لأطباء الصحة العامة القمة لبحث زيادة التحديات التي يواجهها قطاع طب الصحة العامة في أستراليا.





فقد وجد تقرير Health of the Nation أن ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة أطباء صحة عامة شعروا بالإرهاق المتزايد خلال العام الماضي وأن واحدا من كل أربعة يتطلع إلى التقاعد في غضون السنوات الخمس المقبلة.





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كما يشير التقرير إلى أن أقل من نصف الأطباء المستطلعة آراؤهم سيوصون الآخرين باختيار ممارسة طب الصحة العامة كمهنة.





فما هي أسباب الأزمة في طب الصحة العامة وما هي نتائجها المحتملة؟





يقول الدكتور مصطفى علم الدين أن "قمة الأزمة" تناقش عددا من القضايا الهامة المتعلقة بطب الصحة العامة.





"أهم المواضيع المطروحة في القمة هي تطوير الميديكير وأجور أطباء الصحة العامة وتحسين العلاقات مع شركات التأمين وتشجيع الجيل الجديد من الأطباء على دخول مجال الصحة العامة وتسهيل دخول الأطباء القادمين من الخارج المجال الطبي."





يشرح دكتور مصطفى كيف أن قطاع الصحة العامة يعاني بسبب عد تغطية الدعم الحكومي تكاليف تقديم الخدمة التي يقدمها الأطباء.





يقول مصطفى لأس بي أس عربي 24: "إذا استمر الأمر بهذه الطريقة سيموت طب الصحة العامة."





يرى دكتور مصطفى أن لدى أطباء الصحة العامة مسؤولية تجاه المرضى خاصة أصحاب الدخل المنخفض ولكنه يقول إن الأطباء أيضا يعانون.





"عدم توفر الخدمة المجانية سيشكل عبئا على المواطنين ولكن الأطباء أيضا لديهم أسر والتزامات مادية."





يشرح مصطفى كيف أن الأطباء الذبن يمتلكون عياداتهم الخاصة عليهم تحمل نفقات إضافية مثل أجور الموظفين وفواتير الماء والكهرباء.





حسب تقرير Health of the Nation ثلاثة في المائة فقط من أطباء الصحة العامة يرون أن الدعم الحكومي الحالي يغطي تكلفة الرعاية الطبية التي يقدمونها للمرضى.





دكتور مروان توما يقول إن التحدي المادي اللي يواجهه أطباء الصحة العامة هو تراكم سنوات لم يتم فيها زيادة الدعم الحكومي رغم ارتفاع أسعار كل الخدمات.





"أعمل في مجال الصحة العامة منذ عام 2009 ولم ألحظ أية ارتفاعات تذكر للدعم الحكومة من خلال الميديكير."





يرى دكتور مروان أن ضعف العائد المادي للعمل في مجال الصحة العامة يدفع الأطباء إلى تجنب ذلك التخصص مما قد يكون له تداعيات على القطاع الطبي ككل في أستراليا.





"سيضع ذلك عبئا إضافيا على الأطباء الموجودين ويزيد فترات الانتظار لحجز موعد مع طبيب الصحة العامة."





يشرح مروان كيف ستدفع فترات الانتظار الطويلة المرضى إلى التوجه إلى أقسام الطواريء في المستشفيات والتي تعاني من الضغط بالفعل.





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