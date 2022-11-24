ممرض واحد لكل ثمانية مرضى: قطاع التمريض يفتح لك الأبواب للاستقرار في استراليا، ولكن وفق اية شروط؟

تحتوي قائمة المهن الماهرة ذات الأولوية للهجرة (PMSOL) على 44 مهنة وتهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لأستراليا من وباء كوفيد من خلال السماح لأعداد من العمال المهرة المكفولين بالعودة إلى أستراليا لسد احتياجات المهارات العاجلة في القطاعات الحيوية. واشتملت قائمة عن أهم الوظائف المطلوبة في أستراليا 20 وظيفة بما فيها وظائف مديرين لقطاع البناء والتشييد، مربي أطفال، ميكانيكيين ومديرين لقطاع التجزئة والمحلات. كذلك من المهن المطلوبة بشدة الطهاة والطباخين ومحللي تكنولوجيا المعلومات والكهربائيين.





من المهن التي يتوقع أن تشهد نمواً في التوظيف خلال الطلب على مدى السنوات الخمس المقبلة لمديري الإنشاءات ومعلمي الطفولة المبكرة والممرضات المسجلين ومحللي أعمال وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكهربائيين. هذا وتضغط مجموعات الأعمال والنقابات لزيادة عدد المهاجرين كسبيل لمواجهة النقص المتزايد في العمالة





استهلت وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح حديثها مع برنامج “Good Morning Australia”، بتسليط الضوء حول كيفية تقييم وتحديد قائمة المهن الماهرة ذات الأولوية للهجرة من قبل اللجنة الوطنية للمهارات والتي تقوم بمراجعة قائمة الوظائف الشاغرة بانتظام وفقًا للعرض.



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تقول عبد المسيح:



في الفترة الزمنية بين حزيران وآب من هذه السنة، تم الإعلان عن 9266 وظيفة شاغرة في قطاع التمريض و7841 وظيفة في قطاع البرمجة اما قطاع رعاية كبار السن فتخطت 5 آلاف وظيفة

أشارت عبد المسيح الى أن 42% من الوظائف المدرجة على قائمة المهن الماهرة ذات الأولوية للهجرة هي مهن فنية وحرفية، وهذا يفتح المجال لتأشيرات ماهرة من خارج استراليا لملء هذا الشغور الوظيفي.





تترأس مهنة التمريض قائمة الشغور الوظيفي، ولكن التقدم على تأشيرة كفاءة يتم وفقًا لمعايير محددة من ناحية العمر، الكفاءة العلمية والخبرة المهنية. تقول عبد المسيح:





"يتوجب على مقدم الطلب الحصول أقله على إجازة جامعية وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في حال الدراسة خارج استراليا وسنة واحدة للطلاب الدوليين الذين يتخصصون داخل استراليا".





نوهت عبد المسيح أن اللغة الإنكليزية هي مفتاح استراليا وعلى قاسمة الشروط، والمتقدم على التأشيرة يجب أن يحقق اقله 7 درجات في اختبار اللغة الإنكليزية المعتمد EILTS، واردفت قائلة:







يشترط على المتقدم على التأشيرة ان يصلح لممارسة المهنة دون قيود واحكام سلوكية والا يتخطى 45 سنة من العمر، اذ تقول:



تقييم المهارات يستغرق وقتًا لذا العمر المثالي يتراوح بين 25-38 سنة





ماذا عن قطاع المعلوماتية والبرمجة الذي أصبح حاجة أساسية وملحة سيما خلال الجائحة والآن في محاولة استراليا في محاربة الهجمات السيبرانية؟ وهل الشهادة العليا تعتبر بديلًا عن الخبرة المهنية؟







كل التفاصيل في هذه المقابلة مع وكيلة الهجرة المحامية ايفا عبد المسيح في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



