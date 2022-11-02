الحكومة ترفع عدد تأشيرات الوالدين واليد العاملة الماهرة: بالأرقام، ما التغييرات الايجابية التي طرأت؟

قال رئيس الحكومة أنطوني البانيزي إن الحكومة تقدم زيادة "كبيرة" في تمويل الوزارة مؤكدًا ان “هذا تحسن جوهري في تمويل الشؤون الداخلية، نحن بصدد إعادة معالجة التأشيرات".





وفق الميزانية الصادرة لهذا العام، سيزداد عدد تأشيرات المهرة المتاحة بشكل كبير من 79600 إلى 142400.كما سيتم توفير المزيد من تأشيرات الوالدين، مع زيادة الحكومة المخصصات من 4500 إلى 8500 هذا العام.





أضاء وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد عبر برنامج Good morning Australia على مخصصات تأشيرات الوالدين والتأشيرات الماهرة، متحدثا تغييرات في الاعداد إيجابية وليس الشروط اذ يقول:





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" الاعداد ليست مضاعفة ولكن سيتم توفير المزيد من تأشيرات الوالدين حيث زادت الحكومة المخصصات من 4500 في 2021-22 إلى 8.500 هذا العام".





وتابع منوهًا:



لا نعي حتى الآن عما إذا كانت هذه الزيادة على تأشيرات الوالدين المساهمة التي تبلغ قيمتها 50 الف دولار لكل تأشيرة ام التأشيرة المجانية





اما بالنسبة الى رفع سقف عدد التأشيرات الماهرة المتاحة كجزء من الميزانية الفيدرالية، سيتم منح الأولوية للتأشيرات الماهرة للأشخاص الذين يعيشون في الخارج والنيوزيلنديين الذين عاشوا في أستراليا لسنوات عديدة. وتعتبر الزيادة الكبيرة في عدد التأشيرات التي سيتم إصدارها جزءًا أساسيًا من الميزانية الفيدرالية الثانية لهذا العام.





وقد تم تحديد الزيادة على الشكل التالي:



35 لصاحب العمل وشرط العمر غير موجود Employer Sponsored Visa

32 ومئة للعامل الماهر المستقل Skilled Independent Visa

34 ألف تأشيرة مخصصة للمناطق الإقليمية (النائية) Regional areas

31 ألف تأشيرة مخصصة لكفالة الولايات والأقاليمState and Territory Nominated Visa

5 آلاف تأشيرة مخصصة للابتكار الأعمال والاستثمار Business Innovation and Investment

5 آلاف تأشيرة مخصصة للمواهب العالمية Global Talents

300 تأشيرة مخصصة للمواهب المتميزة Distinguished Talents

هذا وسيتم تقديم 576 مليون دولار إضافية على مدى أربع سنوات إلى وزارة الشؤون الداخلية من أجل معالجة التأشيرات، لتغطية النقص في التمويل لصيانة مراكز المعالجة الخارجية ودعم اللاجئين. لا تزال المخصصات أقل بنحو 300 مليون دولار من 875 مليون دولار التي تم اقتطاعها في مارس.





وفي هذا الأطار يقول أبو زيد:





" لا نعرف تفاصيل خطة الحكومة وكيفية معالجة التأشيرات المقدمة والمتراكمة والتأشيرات التي سيتم تقديمها"





واردف قائلًا:





"كل ما نعرفه أن هناك تمويل إضافي بقيمة 42.2 مليون دولار إضافة إلى ما أعلنته الحكومة في وقت سابق من أنها ستخصص 36.1 مليون دولار لتوظيف المزيد من الموظفين لتقليل أوقات انتظار معالجة التأشيرات".





أشار أبو زيد الى أن الحكومة ستزيد عدد الأماكن الخاصة بتأشيرات المهرة والعائلية من 160 ألف إلى 195 ألف.





كما وتطرق الى المآخذ التي أبداها المدافعون عن اللاجئين إن الميزانية فشلت في تلبية التوقعات وفي تخصيص اية ارقام إضافية للتأشيرات الإنسانية، مشيرًا الى أن برنامج التأشيرات الإنسانية سيبقى كما هو مع 13،750 مكانًا متاحًا في 2022-23 ، و 16،500 إضافي للاجئين الأفغان على مدى أربع سنوات.





وبهذا يعتبر المدافعون عن اللاجئين أن عددًا من الالتزامات الانتخابية الرئيسية لم يتم الوفاء بها، بما في ذلك زيادة المدخول الإنساني وإلغاء تأشيرات الحماية والملاذ الآمن. في هذا الإطار يقول"





فشلت الميزانية الفيدرالية 2022-23 في تلبية التوقعات العامة لبلد أكثر تعاطفاً وإنصافاً للاجئين وطالبي اللجوء





وختم قائلًا:





" الشيء الإيجابي الوحيد هو أن الميزانية خصصت 12.6 مليون دولار على مدى عامين لمساعدة حاملي التأشيرات المؤقتة الذين يعانون من العنف الأسري والمنزلي".





لمعرفة المزيد،استمعوا إلى المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





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