"الشهادة العلمية لا تكفي دون الخبرة المهنية": ما هي الوظائف الـ50 التي تفتح لك طريق الاستقرار الى استراليا؟

النقاط الرئيسية: يترأس التمريض قائمة الوظائف الأكثر طلبًا، كما التعليم الثانوي، برمجة الكمبيوتر والتطبيقات، القطاع الكهربائي، ادارة الإنشاءات، النجارة، الميكانيك وصيانة الآلات المعدنية والسباكة إضافة الى ميكانيك المحركات والتعليم الجامعي فيما ادارة الإنشاءات هي الأكثر نقصًا

شرح د. طلعت ابو زيد أن النظر الدقيق الى مدى مطابقة مؤهلات الشخص وامكانيته من تحقيق النقاط المطلوبة أساسية قبل المضي قدمًا في التقدم الى التأشيرة

يعتبر تزويد الملف بالتحصيل العلمي كما الخبرة المهنية محوري والخبرة المهنية محددة لكل مهنة بعدد الساعات

تعطي الحكومة العمالية الأولوية لسد العجز الحالي في اليد العاملة من خلال عقد قمة الوظائف والمهارات وتواصل بذل الجهود والتعاون مع حكومات الولايات لمعالجة النقص.





لازالت أزمة نقص العمالة والمهارات تلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة في أستراليا وخاصة في القطاع الخدمي والتجزئة والذي عانى بشدة خلال فترة الجائحة من انخفاض عدد المهاجرين الجدد بشكل كبير. يقول وزير المهارات برندان أوكونور إن تزايد قائمة أولويات المهارات من 153 إلى 286 مهنة في 12 شهرًا تكشف عن "تحد صعب للغاية لهذا البلد".





وأعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي عن قائمة الطلبات المرتفعة المذكورة أعلاه في أغسطس 2022. ومن المتوقع أن تكون هذه المهن أكثر احتياجًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي تتطلع الحكومة إلى جذب العمال الأجانب المهرة للمساعدة في سد الفجوة.



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قدم وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد مع برنامج Good morning Australia اضاءة حول الوظائف الأكثر طلبًا في برنامج الهجرة للعام الحالي قائلًا:





" التمريض يترأس القائمة، كما التعليم الثانوي، برمجة الكمبيوتر والتطبيقات، القطاع الكهربائي، ادارة إنشاءات، النجارة، الميكانيك وصيانة الآلات المعدنية والسباكة إضافة الى ميكانيك المحركات والتعليم الجامعي".





تطال قائمة الوظائف خمسين مهنة مطلوبة في مجالات مختلفة من التعليم المبكر، الى المحاماة والهندسة والطب وعلم النفس والمعالجة الوظيفية وفنون الطهو وغيرها من المهن.





الوظائف الأكثر نقصًا

من بين الوظائف الأكثر طلبًا، هناك قائمة بالوظائف الأكثر نقصًا حاليًا في أستراليا وعلى قائمتها ادارة الإنشاءات.





توقف أبو زيد عند أفضل 10 وظائف تعاني من نقص حاد في أستراليا حتى العام 2027 والحاجة أتت على الشكل التالي:



مدراء البناء

متخصصو الهندسة المدنية

معلمو الطفولة المبكرة

الممرضات المسجلات

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)

مبرمجو البرامج والتطبيقات

اختصاصيو الكهرباء

طهاة

مقدمو الرعاية للأطفال

مقدمو الرعاية العمرية والإعاقة

الطريقة الأمثل لتقديم الطلبات

شرح ابو زيد أن النظر الدقيق الى مدى مطابقة مؤهلات الشخص وامكانيته من تحقيق النقاط المطلوبة أساسية قبل المضي قدمًا في التقدم الى التأشيرة، اذ ان





تزويد الملف بالتحصيل العلمي كما الخبرة المهنية محوري. يقول أبو زيد أن تعديل الشهادات الزامي لكل المهن والخبرة المهنية محددة بعدد الساعات:







الشهادة العلمية وفق معايير محددة لا تكفي دون الخبرة، وعدد ساعات الخبرة محددة لكل مهنة وتتطلب شهادة خبرة





واوضح ابو زيد أن وجوب ارفاق الطلب بمستند يؤكد التسجيل في النقابة لممارسة المهنة كما رسائل من أصحاب العمل.





وختم بضرورة اجراء تقييم ذاتي قبل التطلع الى التسجيل في الولايات وفق الشكل التالي:



مجموع العلامة المطلوب

العمر المحدد والذي لا يتعدى 45 عامًا لمقد الطلب

اللغة الإنجليزية

تعديل الشهادات قبل البدء بتقديم الطلب

الخبرة المهنية

التسجيل على موقع الولاية وانتظار دعوتها

تقديم الطلب

استمعوا إلى المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





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