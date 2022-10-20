880 ألف تأشيرة متراكمة: هل استجابت الحكومة العمالية اخيرًا الى الحاجة الملحة للبت بآلاف التأشيرات العالقة؟

النقاط الرئيسية: أعلنت الحكومة العمالية انها ستنفق 36 مليون دولار لتوظيف 500 موظف إضافي على مدى تسعة أشهر من أجل تقليل أوقات معالجة التأشيرات المتراكمة

تم توقيع اتفاقية عمل تاريخية بين الحكومة الفيدرالية وحكومة أستراليا الغربية، وهي الأولى من نوعها في أستراليا، تمكّن غرب أستراليا من استقدام ضباط الشرطة من الخارج

تتيح هذه التأشيرة للعمال المهرة الذين تم ترشيحهم من قبل الولاية العيش والعمل في أستراليا بشكل دائم، والاستفادة من نظام الرعاية الصحية العامة ميديكير

كشف وزير الهجرة أندرو جايلز أن عدد التأشيرات المتراكمة يصل حالياً إلى حوالي 880 ألف الحد الأدنى للأجور للتأهل للحصول على تأشيرة عامل ماهر قد يتغير قريبًا فيما أعلنت الحكومة العمالية أنها مصممة على الحد من التأخير البت بالتأشيرات في محاولة لمعالجة أزمة نقص المهارات في أستراليا.





استجابت الحكومة العمالية الى الحاجة الملحة لتسهيل سير عمل دائرة الهجرة من خلال توجيه موارد إضافية واستقدام المزيد من الموظفين لمعالجة المشكلة اذ صرحت انها ستنفق 36 مليون دولار لتوظيف 500 موظف إضافي على مدى تسعة أشهر من أجل تقليل أوقات معالجة التأشيرات. علّق وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد عبر برنامج Good morning Australia على كيفية معالجة الحكومة العمالية لأزمة تراكم التأشيرات قائلًا:





" يا للأسف الشديد التوقعات والنتائج حتى الآن مخيبة للآمال ولم تكن كما كنا نتوقع اذ يتم معالجة التأشيرات الجديدة بسرعة، ولكن القديمة تبقى عالقة".





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وتابع قائلًا:



كنّا نتمنى أن تتم المعالجة بشكل متوازٍ بدءًا من التأشيرات التي تنتظر البت فيها

أشار أبو زيد الى وجوب معالجة التأشيرات بطريقة أسرع من خلال تبسيط الإجراءات، متوقفًا عند النظام القديم الذي كان يساهم في هذا الشيء من خلال منح الموظف المتابع للتأشيرة في دائرة الهجرة صلاحية اخذ القرار:





" أتمنى أن نعود إلى النظام القديم، وتبسيط الإجراءات، حيث كنا نوقع على إقرار بأن الطلب كامل ويتضمن المستندات كافة وبالتالي جاهز لاتخاذ قرار".





تطرق أبو زيد الى اتفاقية العمل التاريخية والأولى من نوعها في استراليا بين الحكومة الفيدرالية وحكومة أستراليا الغربية، والتي تمكّن غرب أستراليا من استئناف تجنيد ضباط الشرطة من الخارج قبل كل ولاية وإقليم آخر وبالتالي ستفتح هذه الاتفاقية مسار الهجرة العاملة من كل من المملكة المتحدة وأيرلندا ونيوزيلندا واصفُا هذه الخطوة بالمبادرة الرائعة والتي ستفتح الباب لسد النقص في العمالة المهرة في استراليا.





وشرح قائلًا:





" هذه التأشيرة هي من الفئة الفرعية 186 والتي تندرج تحت نظام ترشيح صاحب العمل وفي هذه الحالة حكومة الولاية"





وتابع موضحًا:



تتيح هذه التأشيرة للعمال المهرة الذين تم ترشيحهم من قبل صاحب العمل العيش والعمل في أستراليا بشكل دائم، كما الدراسة في أستراليا والتسجيل في نظام الرعاية الصحية العامة ميديكير





كما وتمنح هذه التأشيرة الحق في رعاية الأقارب المؤهلين للمجيء إلى أستراليا والسفر من وإلى أستراليا لمدة 5 سنوات.



لمعرفة المزيد،استمعوا إلى المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





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