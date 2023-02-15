مشوار إلى جانداجاي: اكتشفوا البلدة الريفية الخلابة

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بلدة جانداجاي في نيو ساوث ويلز Credit: Agustin Gunawan/ Unsplash

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جانداجاي هي بلدة تقع في نيو ساوث ويلز. على الرغم من كونها بلدة صغيرة إلا أن جانداجاي كانت موضوعا مفضلا لدى الكتاب وأصبحت رمزًا للبلدة الريفية الأسترالية.

تقع جانداجاي على طول نهر Murrumbidgee وسلسلة جبال Muniong و Honeysuckle و Kimo و Mooney Mooney و Murrumbidgee و Tumut وهي على بعد 390 كيلومترًا جنوب غرب سيدني.
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بلدة جانداجاي هي جزء من الأراضي التقليدية لشعب Wiradjuri وهناك الكثير من الفولكلور المرتبط بالمعتقدات الثقافية والروحية للسكان الأصليين في المنطقة.
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The Dog on the Tuckerbox Credit: Creative Commons
تم تأسيس بلدة جانداجاي في عام 1838 واشتق اسمها من "Gundagair" وهو مسار لرعاة الماشية كان موجودا في ذلك الوقت . تشير بعض المصادر إلى أن كلمة " gair" كان يستخدمها السكان الأصليون في المنطقة وتعني "طائر" وكانت كلمة "Gundagai" تعني مكان الطيور.

تشتهر البلدة بـ The Dog on the Tuckerboxوهو نصب تذكاري تاريخي وأحد معالم البلدة. يقع النصب في Snake Gully على بعد ثمانية كيلومترات من جانداجاي وهناك أغنية تحمل نفس الاسم. تم تأسيس النصب لأول مرة عام 1926.
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محطة القطار في جانداجاي Credit: Creative Commons
وصل خط القطار إلى جانداجاي في عام 1886 ولكن تم إغلاق الخط بعد أضرار الفيضانات في عام 1984.

في عام 1911 كان إجمالي عدد سكان جانداجاي 1921. لم يتغير العدد كثيرًا خلال القرن العشرين حيث أصبح 2308 في وقت تعداد عام 1981 و 1998 في تعداد عام 2006.

في عام 2016 كان عدد سكان جانداجاي يبلغ 1925 نسمة. نسبة 85.6٪ منهم ولدوا في أستراليا و 90.4٪ يتحدثون الإنجليزية فقط في المنزل. النسبة الأكبر من سكان جانداجاي من أصول أسترالية (38.6%) وهناك أيضا سكان من أصول إنجليزية و أيرلندية واسكتلندية.
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تم اكتشاف الذهب في جانداجاي من قبل الجيولوجي القس دبليو بي كلارك في عام 1842. وشهدت المنطقة gold rush في عام 1858 بعد حدوث اكتشافات أخرى للذهب. استمر التعدين في جونداجاي حتى عام 1875 وحدثت gold rush أخرى في عام 1894.

عملت المناجم في جانداجاي حتى القرن العشرين واستمرت بعض أنشطة التعدين حتى عام 2007. وقد تم استخراج الأسبستوس تجاريًا لأول مرة في أستراليا من جانداجاي.

تستقبل جانداجاي السياح الراغبين في مشاهدة الطبيعة والجسور والمباني التاريخية ولكن لا يزال اقتصادها يعتمد على تربية الأغنام والماشية وكذلك إنتاج القمح والبرسيم والذرة.

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