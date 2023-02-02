مشوار إلى مدينة كوما التاريخية

Key Points تقع مدينة كوما في جنوب شرق نيو ساوث ويلز على بعد اربع ساعات من سيدني و80 دقيقة من كانبيرا

تتمتع مدينة كوما بتاريخ عريق يتجسد في كل زاوية من حدائقها ومتاحفها ومبانيها

هناك العديد من النشاطات التي يمكنك القيام بها في كوما من صيد السمك إلى ركوب الخيل ورياضة التجديف

على بعد أربع ساعات من سيدني، و80 دقيقة من كانبيرا، ستصل إلى أكبر مدينة في منطقة Snow Mountains، وهي مدينة كوما التاريخية.





ينظر إلى هذه المنطقة على أنها بوابة إلى حقول التزلج والمركز التاريخي لمخطط الجبال الثلجية. ولكن من قال أن كوما يجب فقط زيارتها في فصل الشتاء؟ فجمال وتاريخ هذه المنطقة يجعل منها مقراً سياحياً يجذبك لاستكشافه في مختلف الفصول.



Australia, New South Wales, Monaro region, Cooma, Centennial Park with 'The man from Snowy River' statue by Ian Mckay, dedicated to the australian bush poet Banjo Paterson. Credit: Manfred Gottschalk/Getty Images تقع كوما على هضبة مونارو العشبية المتدحرجة في تابلاندز الجنوبية على ارتفاع 800 متر فوق مستوى سطح البحر .





تستمد هذه البلدة الجميلة إسمها من كلمة السكان الأصليين التي تم تهجئتها في الأصل "كومبا"، وتعني "بحيرة كبيرة" أو "بلد مفتوح".





يبلغ عدد سكانها 6000 نسمة ويشكل السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توروس أكثر من 3% من السكان.





وتشتهر المدينة بكونها شديدة البرودة في الشتاء عندما تهب الرياح من الجبال الثلجية والقطب الجنوبي عبر سهول مونارو المسطحة الخالية من الأشجار.





وأكثر أماكن الجذب شهرةً في هذه المدينة هي متحف غول للخدمات الإصلاحية الذي يمكنّك من الحصول على نظرة ثاقبة رائعة على 200 عام من التاريخ الجنائي لسجون نيو ساوث ويلز، من أيام الإدانة حتى الوقت الحاضر. ويمكنك الإنضمام إلى جولة إرشادية للتعرف إلى قصص الحياة في السجن والمعروضات من القطع الأثرية.





The Monaro is sheep country in the rain shadow to the east of the Snowy Mountains. It is rolling country with scattered granite outcrops. Source: Moment RF / Ian Sanderson/Getty Images كذلك ستجد في كوما حديقة المئوية التي تحتفل بالتعددية الثقافية التاريخية للمدينة Centennial Park وهي حديقة تقع في وسط المدينة، وكانت مستنقعًا في يوم من الأيام. إنه مكان مثالي للتوقف والحصول على استراحة أو نزهة.





كذلك مركز المعلومات المائية الثلجية Snowy Hydro Discovery Centre هو من أهم وأبرز المعالم السياحية في المنطقة، الذي يفسح لك المجال لااستكشاف التاريخ الرائع للطاقة الكهرومائية.



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ولمعرفة المزيد عن التاريخ الغني لكوما، يمكنك المشي في لامبي تاون ووك هذا المسار الذي تم تصميمه سنة 1985 ويبلغ طوله 5 كيلوميترات.





توفر هذه المنطقة الكثير من النشاطات منها صيد الأسماك وخاصةً سمك السلمون. فالبحيرات والأنهار والجداول مفتوحة للصيد على مدار السنة.





ولا تنسى تجربة إثارة التجديف في المياه البيضاء أسفل النهر الثلجي واستكشاف الممرات الجبلية ذات المناظر الخلابة المليئة بالأزهار البرية، سيرًا على الأقدام أو على الدراجة الجبلية أو ركوباً على الخيل.



Photo taken in Cooma, Australia Credit: Muhammad Misman / EyeEm/Getty Images أما إذا كنت من محبي السيرات فعليك زيارة متحف كوما للسيارات Cooma Car Club، حيث تجد مجموعة من الدراجات النارية والسيارات التاريخية الفريدة من نوعها.





وأيضاً يوجد في البلدة العديد من الكنائس منها كنيسة القديس بولس الأنجليكانية، كنيسة القديس باتريك الكاثوليكية بالإضافة إلى إقدم كنيسة في المنطقة وهي كنيسة المسيح.



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تنظم منطقة كوما مهرجانات مختلفة على مدار السنة، مثل مهرجان الموسيقى الشهير Country Roots & Blues في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، العرض الريفي التقليدي Cooma Show الذي يقام في شهر آذار/مارس ومهرجان كوما متعدد الثقافات Cooma Multicultural Festival حيث يمكنك الإستمتاع بأجواء من الموسيقى والعروض والمأكولات.





ويتواجد العديد من الفنادق والمنازل الريفية ومتنزهات الكرفان في المنطقة لمن يرغب بإطالة إقامته لعدة أيام.





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