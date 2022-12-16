إكتشف ثروة من التراث الثقافي والطبيعي في هذا المشوار الى منتزه كارنارفون الوطني

النقاط الرئيسية: منتزه كارنارفون الوطني في كارنارفون غورج يتوسط بلدتي روما وإيمريلد، حيث يبعد عن بلدة روما 200 كيلو متر تقريباً و190 كيلو متراً عن بلدة إيمريلد

يعتبر هذا المنتزه موطن لمجموعة كبيرة من النباتات والحيوانيات البرية، حيث نجد الغابات الاستوائية التي تحتوي على العديد من النباتات النادرة والأشجار الشاهقة، والتي تجذب مجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك أكثر من 173 نوعاً من الطيور

لموقع الثقافي يحتوي على أكثر من 2000 نقش للسكان الأصليين، ولوحات مرفوعة على طول جدار بطول 62 متراً من الحجر الرملي

كارنارفون غورج هي واحة في قلب ولاية كوينزلاند تشكل المنحدرات الشاهقة من الحجر الرملي الأبيض فيها ممراً خلاباً شديد الانحدار مع ممرات جانبية ضيقة ذات ألوان نابضة بالحياة، حيث تتناثر صخور كارنارفون كريك عبر المضيق.



يعتبر هذا المتزه ثروة من التراث الثقافي والطبيعي، ومطن لمجموعة كبيرة من النباتات والحيوانيات البرية، حيث نجد الغابات الاستوائية التي تحتوي على العديد من النباتات النادرة والأشجار الشاهقة، والتي تجذب مجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك أكثر من 173 نوعاً من الطيور.



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ويعد الفن الصخري على أعمدة الحجر الرملي مؤشراً على علاقة السكان الأصليين الطويلة والمستمرة بالمكان، حيث سترى بعض النقوش الصخرية واللوحات اليدوية والتي تعتبر من أفضل الصور الصخرية للسكان الأصليين في أستراليا.





يوجد في هذه المنطقة الخلابة الكثير مما يمكن فعله، فلا يوجد أجمل من قضاء يوم مع العائلة أو الأصدقاء في واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في أستراليا، فعند مسار المشي الرئيسي في كارنارفون جورج، توجد منطقة عشبية كبيرة بين أشجار النخيل والكينا الشاهقة، حيث يوجد طاولات وأماكن للشواء، وهي فرصة لمشاهدة الحيوانات والطيور المتواجدة في هذه الغابات واكتشاف الحياة البرية الأسترالية.



كما يمكن للزوار السباحة في المسبح الصخري the Rock pool، أو المشي في الغابات واكتشاف المنطقة، فستجد هنالك حديقة الطحالب، واكتشف الموقع الثقافي الذي يحتوي على أكثر من 2000 نقش للسكان الأصليين، ولوحات مرفوعة على طول جدار بطول 62 متراً من الحجر الرملي.



Australia, Queensland, Carnarvon National Park, Art Gallery, aboriginal rock art. (Photo by Anne Montfort / Photononstop / Photononstop via AFP) Credit: ANNE MONTFORT/Photononstop via AFP ويقوم الزوار باكتشاف الحياة البرية في نزهات نهارية، لكن النزهة أفضل ليلاً، حيث أكثر من 80٪ من الحيوانات في الحديقة هي حيوانات ليلية، فتتوفر رحلات التنزه النهارية والليلية المصحوبة بمرشدين لأولئك الذين يرغبون في التعلم من الخبراء أثناء رحلتهم.





وتجد العديد من الزوار الذين ينون قضاء الليل، فيمكن جلب عدة التخييم والحجز للتخييم في الأماكن المخصصة، أو الحجز في الأماكن المخصصة للإقامة.





وينصح بجلب بعض الأساسيات عند الذهاب الى كارنارفون جورج مثل حقيبة إسعافات أولية، موقد ووقود في حالة التخييم في المنطقة، قبعة وواقي من الشمس ونظارات شمسية، وبالتأكيد بعضاً من الطعام وكمية كافية من الماء الصالحة للشرب وأقراص تنقية المياه لمعالجة المياه قبل الشرب في حالة التخييم أو المشي في الغابات، وكما ينصح بارتداء الأحذية المناسبة.



وهناك الكثير من الطرق الأخرى لتجربة منتزه كارنارفون الوطني، فيمكنك التحليق فوق منحدرات الحجر الرملي مع إطلالات على Twin Sisters وThree Sisters وWool Pack، وتقع هذه الرحلة في Heli Central Tours في بلدة إيمريلد.





تتميز كارنارفون غورج بدرجات الحرارة المرتفعة بالمجمل، حيث تتجاوز أيام الصيف بشكل عام 35 درجة مئوية،، ينصح بالانطلاق في الصباح الباكر، حيث يمكن أن يصبح الجو حاراً جداً في وقت لاحق من اليوم، مع حدوث عواصف رعدية في بعض الأحيان.



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أما في الشتاء يمكن أن تكون الليالي باردة حيث تشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة.





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