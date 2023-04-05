مبعوث أسترالي يزور جوليان أسانج في سجنه في بريطانيا

هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2019 التي يقبل فيها أسانج زيارة قنصلية.

Australia WikiLeaks Founder

WikiLeaks founder Julian Assange is seen with his ankle security tag at the house where he is required to stay, near Bungay, England, on June 15, 2011. Source: AP / Kirsty Wigglesworth/AP

النقاط الرئيسية:
  • لا يزال أسانج يواجه اتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة
  • هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2019 التي يقبل فيها أسانج زيارة قنصلية
  • لا تزال المناشدات لوقف تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة قيد البحث في محاكم المملكة المتحدة
زار المفوض السامي الأسترالي لدى المملكة المتحدة ستيفن سميث مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المسجون في بريطانيا.

ولا يزال أسانج يواجه اتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة ويقبع في سجن بلمارش بلندن الذي ظل محتجزا فيه منذ عام 2019 أثناء محاولة وقف ترحيله للمحاكمة.

هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2019 التي يقبل فيها أسانج زيارة قنصلية، والمرة الأولى التي يلتقي فيها بالمفوض السامي الأسترالي خلف القضبان.

وقال سميث لشبكة ABC وهو في طريقه إلى السجن يوم الثلاثاء إنه "من المهم للغاية أن تكون الحكومة الأسترالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها القنصلية".
اقرأ المزيد

المفوض السامي الجديد في زيارة مرتقبة الى السجن للقاء الأسترالي جوليان أسانج فما الجديد؟

وأضاف المفوض السامي: "أنا حريص للغاية على إجراء محادثة معه، والتحقق من صحته ووضعه، وآمل أن تصبح الزيارات المنتظمة سمة من سمات العلاقة مع السيد أسانج في المستقبل".

يحرص أسانج على الحصول على دعم دبلوماسي من أستراليا في معركته لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة وإطلاق سراحه من السجن.

بعد زيارته لم يعلق سميث على ما إذا كانت هذه المسألة قد نوقشت مع أسانج.

وقال في بيان، "وفقا للممارسات القنصلية المعتادة، وكما تم الاتفاق مع السيد أسانج، لا أنوي التعليق على أية تفاصيل عن اجتماعنا".

ولا تزال المناشدات لوقف تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة قيد النظر أمام محاكم المملكة المتحدة.

وفي نهاية الأسبوع رحب جون شيبتون والد أسانج بنبأ زيارة سميث لابنه.

وقال شيبتون في بيان يوم السبت: "سيوفر ذلك فرصة للمفوض السامي لرؤية الظروف المروعة التي يعيشها جوليان والآثار الفادحة التي يلحقها سجنه المستمر بصحته وعائلته".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك
نشر في: 5/04/2023 12:02pm
آخر تحديث: 5/04/2023 2:12pm
المصدر: AAP

اخترنا لك

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

15:53
IMG_8013.jpg

'The road hasn't been easy': Arab women climbing the career ladder in Australia

12:37
Zainab.jpeg.jpg

Zainab was born in Australia but does not qualify for fast-tracked residency under new visa rules

11:48
20230306_202509.jpg

'يوم الوفاء للجوهرة': تكريم نساء عربيات رائدات في اليوم العالمي للمرأة

08:37
Volunteers of Community Care Kitchen rely on donations from local businesses to provide for their 300-strong household database. Source:

الأزمة المعيشية: هل أرخت بثقلها على المؤسسات المجتمعية والخيرية أيضاً؟

CENTRELINK STOCK

عندما زرعت سنترلينك الرعب في قلوب الأستراليين: كل ما تريدون معرفته عن فضيحة 'روبوديت'

13:08
Syria Earthquake

'جثث ملقاة على الأرض في المستشفيات': شهادات حية من متطوعين وأطباء في مناطق منكوبة في سوريا