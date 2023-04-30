رجل أسترالي قد يواجه عقوبة بالسجن أكثر من عام بسبب البصق في وجه إمام في إندونيسيا

النقاط الرئيسية: انتشرت اللقطات على نطاق واسع وتظهر رجلاً يرتدي قبعة بيسبول يدخل المسجد ويتحدث إلى الإمام قبل أن يبصق في وجهه

قد يواجه عقوبة قصوى بالسجن 14 شهرًا في حالة إدانته

ونفى ماك آرثر، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ارتكاب أي مخالفة

يواجه رجل أسترالي أكثر من عام في السجن بعد اتهمه بالبصق في وجه إمام مسجد إندونيسي.





برينتون كريج عباس عبد الله مكارثر متهم بالحادث الذي وقع في مسجد في باندونغ بإندونيسيا تم التقتطه عبر كاميرات المراقبة.



وانتشرت اللقطات على نطاق واسع وتظهر رجلاً يرتدي قبعة بيسبول يدخل المسجد ويتحدث إلى الإمام قبل أن يبصق في وجهه.





ويهرب الإمام بينما يمشي الرجل بعيداً.





وقالت الشرطة الإندونيسية إن ماك آرثر كان يقيم في فندق قريب واستخدموا جواز سفره لتعقبه واعتقاله في مطار سوكارنو هاتا بينما كان يحاول الصعود على متن طائرة متجهة إلى أستراليا.





وقال رئيس شرطة باندونغ بودي سارتونو في بيان "طلبنا على الفور منعه من مغادرة البلاد".



"أخذناه على الفور إلى مركز شرطة باندونغ لاستجوابه".





وانتهت صلاحية تأشيرة إقامته، ورافقه مسؤولو السفارة الأسترالية إلى مركز الشرطة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.





وذكر موقع كومباران الإخباري الإندونيسي أن السيد ماك آرثر قد اتهم الآن بالمادتين 335 و 315 من القانون الجنائي، اللتين تنظمان الأفعال البغيضة والشتائم.





وقد يواجه عقوبة قصوى بالسجن 14 شهراً في حالة إدانته.





ونفى ماك آرثر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي ارتكاب أي مخالفة وادعى أنه الضحية.



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بولي هي كلمة إندونيسية تستخدم لوصف الأجانب، وخاصة الأشخاص المنحدرين من أصل أوروبي.





وقال الإمام البصري أنور لموقع إخباري إندونيسي آخر إن السيد ماك آرثر "منزعج" من تلاوة القرآن عبر مكبر الصوت.





وقال "عندما يكون يوم الجمعة هناك تلاوة للقرآن. أعتقد أن ماك يشعر بالانزعاج".





ويعمل السيد ماك آرثر كمدرس للغة الإنجليزية ومطور ألعاب، وهو من مدينة جوسنيلز في بيرث، غرب أستراليا.



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وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتجارة إنها مستعدة لتقديم المساعدة القنصلية لرجل أسترالي محتجز في إندونيسيا.





وقالت لـ AAP: "نظراً لالتزامات الخصوصية، لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات".





يأتي ذلك بعد أن اعتذر بودي ماني ريسبي جونز، رجل كوينزلاند البالغ من العمر 23 عاماً، علنًا بعد إلقاء القبض عليه بعد مشاهدته مخموراً وعارياً في مقاطعة أتشيه الإندونيسية.





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