"الحكم فعلياً السجن مدى الحياة": روبرت بيثر مسجون في العراق منذ عامين، وعائلته في أستراليا على وشك الانهيار

النقاط الرئيسية: اعتقل المهندس الأسترالي روبرت بيثر وسجن في العراق في أبريل 2021 بعد نزاع تجاري

تقول زوجته إن غرامة 50 مليون دولار ستكون فعلياً عقوبة بالسجن مدى الحياة

بينما تحتفل العديد من العائلات بعطلة عيد الفصح الطويلة معاً، تناضل ديزيري بيثر من أجل إطلاق سراح زوجها من السجن في العراق.





ويصادف يوم الجمعة مرور عامين على اعتقال المهندس الأسترالي روبرت بيثر بشكل تعسفي فيما وصفته مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بأنه انتهاك للقانون الدولي.





وحُكم على السيد بيتر، إلى جانب زميل مصري، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 مليون دولار أمريكي (حوالي 74.8 مليون دولار).





وبينما ينتظران نتيجة الاستئناف في قضيتهما، تخشى ديزيري أن ينتهي الأمر بزوجها إلى عقوبة السجن مدى الحياة.



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وتقول إنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ خلال العامين الماضيين.





وقالت لـ SBS News: "هناك الكثير من التقلبات والمنعطفات في القضية وفي كل مرة كنا نعتقد أن هذا هو الأمر، يحدث شيء آخر".



Robert Pether with his children Oscar, Flynn and Nala at the last birthday they were able to celebrate together. Source: Instagram / Desree Pether وقالت السيدة ديزيري إنها وأطفالها الثلاثة "مرهقون ومكسورون".





قالت: "نحن إلى حد كبير على وشك الانهيار".





"نحن فقط نحاول دون جدوى طوال الوقت، نحاول الحصول على الدعم، ونحاول الحصول على المساعدة ، لقد مضى عامان وبصراحة تامة، أنا منهكة ومنكسرة".



مخاوف من عقوبة السجن مدى الحياة

تم القبض على السيد بيتر وزميله المصري، خالد زغلول، ووجهت إليهما تهمة الاحتيال في نيسان/أبريل 2021، وحُكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 12.1 مليون دولار أمريكي (18.1 مليون دولار أسترالي) في أب/أغسطس من ذلك العام.





وفي عام 2022، تمت إضافة غرامة قدرها 20 مليون دولار أمريكي (29.9 مليون دولار أمريكي) ، والتي تمت زيادتها لاحقًا إلى 50 مليون دولار أمريكي (74.8 مليون دولار أسترالي) ضد الموظفين اللذين يتقاضيان رواتب، بالإضافة إلى الغرامة الأولية.





استأنف المهندسان الأحكام الصادرة ضدهما ويتوقعان معرفة النتيجة في الأسابيع المقبلة.



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وتقول ديزيري إنه سيكون من المستحيل دفع الغرامة، مما يعني أنهم سيواجهون فعلياً عقوبة بالسجن مدى الحياة.





"لقد كان الأمر يتقدم ويتقدم منذ بضعة أشهر، وعلى الرغم من مرور خمسة أشهر على ذلك، ووصل الأمر إلى نهايته، إلا أنهم ما زالوا في الواقع لا يملكون حتى التقرير الذي تستند إليه القضية برمتها".





وعلى الرغم من التأخيرات المستمرة والمعارك القانونية، فهي تأمل أن تساعد الأدلة والتغييرات الجديدة في البنك المركزي العراقي والحكومة قضيتهما.



Robert Pether has not seen his wife Desree or daughter Nala for two years. Source: Instagram / Desree Pether وقالت: "لقد قدموا أدلة جديدة مهمة، وأمل أن الإجراءات القانونية الواجبة ستتم في النهاية".



ماذا تفعل الحكومة الأسترالية للمساعدة؟

قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (DFAT) لـ SBS News إن الحكومة تقدم "مساعدة قنصلية مكثفة" للسيد روبرت وعائلته منذ اعتقاله لأول مرة.





وقال المتحدث: "لقد دافعنا باستمرار عن حقوق السيد بيتر ورفاهيته على جميع المستويات".





"لقد قدمنا 145 احتجاجاً إلى السلطات العراقية نيابة عن السيد بيثر، كان آخرها في 4 نيسان/أبريل 2023."





وقال المتحدث إن ضباط قنصليين في بغداد زاروا السيد بيثر في 64 مناسبة منفصلة.



وقال المتحدث: "يقدم المسؤولون من السفارة الأسترالية في بغداد الدعم القنصلي للسيد بيثر أثناء الاحتجاز، بما في ذلك من خلال الزيارات المنتظمة والعمل مع السلطات العراقية لضمان قدرته على الحصول على الرعاية الطبية المناسبة".





"الحكومة الأسترالية غير قادرة على التدخل في الإجراءات القانونية أو القضائية لدولة أخرى، لكننا نواصل نقل توقعاتنا بأن السيد بيتر يستحق الإجراءات القانونية الواجبة والمعاملة الإنسانية والعادلة والوصول إلى فريقه القانوني".



At Christmas time, Robert Pether's daughter and wife campaigned outside embassies, calling for his release from a prison in Iraq. Credit: Jessica Bahr وتقول زوجت بيتر إنها تعتقد أنه يمكن عمل المزيد.





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