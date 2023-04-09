"كنت متخوفة من قلة الإقبال مع غلاء الأسعار": تزامُن المناسبات الروحية للديانات يُنعش أصحاب الأعمال الصغيرة

النقاط الرئيسية: توقعت السيدة ديانا انخفاض الطلبات مع غلاء المعيشة لكن أبناء الجالية لم يخذلوها فتدفقت الطلبات على مطبخها الصغير.

مضى عام على بدء مشروعها التي جاءت فكرته من صديقتها التي شجعتها لبدء مطبخها المنزلي الصغير.

تتميز ديانا يوخنا بأنها تصنع الأكلات والحلويات الشرقية، وتتألق بصنع ال"كليجة الحسكاوية"، وورق العنب، والكبة.

مضى عام على بدء مشروعها التي جاءت فكرته من صديقتها التي شجعتها لبدء مطبخها المنزلي الصغير.





في حديثها مع إذاعة أس بي أس عربي 24، تحدثت السيدة ديانا يوخنا المهاجرة السورية القادمة من مدينة الحسكة، عن مشروعها الصغير الذي ترى فيه نفسها وإنجازها بمحبة الناس وإقبالهم على ما تقوم بصنعه من أكلات شرقية وحلويات لذلك تقول: " أشكر الله على محبة الناس".



مضى عام على بدء مشروع السيدة ديانا، حيث جاءت بداية الفكرة من صديقتها التي شجعتها لبدء مشروع في مطبخ صغير في منزلها بسبب اتقانها لصنع الأصناف السورية ذات الطعم اللذيذ.





بدأت بالسيدة ديانا بصنع "الكليجة الحسكاوية"، وورق العنب، والكبة، فذاع صيتها ليتنوع انتاجها.





في السنة الأولى كان الإقبال معقولاً، لكن بعد ذلك، بدأت الطلبات تهيل على السيدة ديانا ومطبخها الصغير.



بعض الحلويات من صنع ديانا المنزلي Credit: Dayana Youkhana تقول: " في هذا العام، توقعت أن تكون الطلبات محدودة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم".





لكن السيدة ديانا أوضحت أنه مع تزامن توافق حلول مناسبات روحية لعدة ديانات في الجالية أشعل الحركة وبدأت الطلبات تتوافد عليها.



بعض من أطباق الحلويات التي تصنعها ديانا Credit: Dayana Youkhana



تعمل السيدة يوخنا من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي لتلبية طلبات زبائنها وتقول: " أطبخ وأعد جميع الوجبات بشكل منفرد ولا يساعدني أحد".







وبحسب التعداد السكاني الأخير الذي أُجري في أستراليا ، يتوزع الأستراليون من أصول عربية على الولايات والمقاطعات المختلفة، إلا أن الغالبية العظمى منهم تعيش في مدينتي سيدني وملبورن.









ولا يزال الأستراليون من أصول لبنانية يشكلون غالبية أبناء الجالية العربية بنسبة (38.7%) يليهم العراقيون (9.3%) والمصريون (9.1%) والسوريون (5.6%).



Source: AAP ويُعد الإسلام الديانة الأكثر انتشاراً بين الأستراليين العرب (53.9%) تليها المسيحية بمذاهبها المختلفة، وأبرزها الكاثوليكية (21.2%) والأرثوذوكسية (11.7%).







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ووفق التقرير 40.5% من أبناء الجالية العربية ولدوا في أستراليا، مما يعني أن أكثر من النصف هم من المهاجرين الذي جاؤوا لأستراليا من أوطانهم الأم، وعلى رأسهم اللبنانيون (20.4%) والعراقيون (12.0%) والمصريون (7.6%) والسوريون (5.3%).





ويُظهر التعداد السكاني أن بداية موجة الهجرة للجالية العربية إلى أستراليا تعود إلى منتصف أربعينيات القرن الماضي، وتزايدت بشكل كبير اعتباراً من عام 2005.







تُشير بيانات الإحصاء، إلى أن الغالبية العظمى من أبناء الجالية العربية حاصلون على الجنسية الأسترالية بنسبة تتعدى 80%، فيما قال 15.8% إنهم ليسوا مواطنين أستراليين.







للاستماع لتجربة السيدة ديانا يوخنا في رحلة عملها في مطبخها الصغير لمناسبات الجالية العربية. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.









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