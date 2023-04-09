إلقاء القبض على رجل في سيدني بسبب منشورات على الفيسبوك منذ عام 2012

النقاط الرئيسية: ألقي القبض على رجل من سيدني بعد أن استهدف فتاة مراهقة في حملة كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عقد

الرجل البالغ من العمر 43 عاماً اعتقل في مركز شرطة باس هيل حوالي الساعة 12:40 صباحاً يوم الأحد ووجهت إليه سبع تهم

رُفض إطلاق سراح الرجل بكفالة ليواجه محكمة باراماتا بكفالة يوم الأحد

بدأ المحققون في تحقيق بعد إخبارهم بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى الشابة آنذاك البالغة من العمر 17 عاماً في عام 2012.





هذا وفتشت الشرطة منزل في تشيستر هيل ليلة السبت وصادروا الوثائق والأجهزة الإلكترونية والملابس.



وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 43 عاماً اعتقل في مركز شرطة باس هيل حوالي الساعة 12:40 صباحاً يوم الأحد ووجهت إليه سبع تهم.





تشمل التهم ثلاث تهم لاستخدام وسائل التواصل للتهديد والمضايقة والإساءة، وثلاث تهم لنشر اسم شخص ما في تحد لأمر بعد حدوث ذلك من المحكمة، وتهمة واحدة تتعلق باستخدام جهاز لتسجيل محادثة.





ورُفض إطلاق سراح الرجل بكفالة ليواجه محكمة باراماتا بكفالة يوم الأحد.





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