الشرطة الإيرانية تعتزم استعمال كاميرات "ذكية" لرصد غير المحجبات

أعلنت الشرطة الإيرانية السبت أنها تعتزم استخدام تكنولوجيا "ذكية" في الأماكن العامة لتحديد هوية النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة ومعاقبتهن.

Two women holding hands walk in the street

Police in Iran said they will send "proof and warning messages to the violators of the hijab law" to tell them about the legal consequences of flouting the law. Source: AFP / Atta Kenare

النقاط الرئيسية:
  • علنت الشرطة الإيرانية السبت أنها تعتزم استخدام تكنولوجيا "ذكية" في الأماكن العامة لتحديد هوية النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة
  • ارتفع عدد الإيرانيات ممن يتحدّين قواعد اللباس الإجبارية منذ موجة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني
  • الشرطة لن تتسامح مع "أي سلوك فردي أو جماعي وأفعال مخالفة للقانون"
جاء في بيان لها "ستتخذ إجراءات لتحديد المخالفات للقواعد من خلال استخدام أدوات وكاميرات ذكية في الأماكن والطرق العامة".

وسترسل الشرطة "رسائل إثبات وتحذير إلى منتهكات قانون الحجاب" من أجل "إبلاغهن بالعواقب القانونية لتكرار هذه الجريمة".

ارتفع عدد الإيرانيات ممن يتحدّين قواعد اللباس الإجبارية منذ موجة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها بزعم انتهاكها تلك القواعد.
People walk in a street in a city
Anti-government protests that erupted since the death of Mahsa Amini in September 2022 have been met by the Iranian government with arrests and executions. Source: EPA / Abedin Taherkenareh
وقال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان في مقابلة مع التلفزيون الحكومي "ابتداء من السبت المقبل سيتم التعرف على من يخلعن الحجاب باستخدام معدات ذكية".

وأضاف رادان "سيتم تحذير من يخلعن حجابهن في الأماكن العامة أولاً وتقديمهن إلى المحاكم في خطوة تالية".

ولفت إلى أن أصحاب السيارات سيتلقون أيضًا رسائل تحذير إذا خالفت أي من الراكبات قواعد اللباس، وسيتم حجز سياراتهم إذا تكررت المخالفة.

توفيت أميني في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها لدى "شرطة الأخلاق".

واجتاحت موجة من الاحتجاجات الجمهورية الإسلامية بعد وفاتها.
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وفي بيان منفصل السبت، قالت الشرطة إنها لن تتسامح مع "أي سلوك فردي أو جماعي وأفعال مخالفة للقانون".

انتشر الأسبوع الماضي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجلا يرمي اللبن على امرأتين لعدم ارتدائهما الحجاب.

وفي أواخر آذار/مارس، قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إن "خلع الحجاب يرقى إلى العداء للقيم، وستعاقب من يرتكبن مثل هذا الشذوذ".

تم تكريس شرط ارتداء الحجاب في الأماكن العامة قانونيا بعيد الثورة الإسلامية عام 1979.

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نشر في: 9/04/2023 11:48am
آخر تحديث: 9/04/2023 11:50am
المصدر: AFP
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