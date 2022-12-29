مقتل رجل أسترالي في أوكرانيا أثناء «الدفاع عن الحق في الحرية»

النقاط الرئيسية: أصدرت والدة سيج أودونيل المنكوبة بيانًا عبر DFAT التي تقدم المساعدة القنصلية للأسرة

وصفت والدة أودونيل ابنها بأنه يتمتع بروح الدعابة وطيبة القلب

حث رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الأستراليين الذين يرغبون في دعم أوكرانيا على القيام بذلك من خلال تقديم تبرعات مالية

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (DFAT) إن رجلاً أستراليًا مات «أثناء الدفاع عن حرية الشعب الأوكراني».





أصدرت والدة سيج أودونيل المنكوبة بيانًا عبر DFAT التي تقدم المساعدة القنصلية للأسرة.





«مات سيج أثناء الدفاع عن حرية الشعب الأوكراني. لطالما آمن سيج بالدفاع عن البلد والشعب والحق في الحرية».



ووصفت والدة أودونيل ابنها بأنه يتمتع بروح الدعابة وطيبة القلب.





وقالت: «لقد دمرتنا خسارتنا لسيج».





قالت والدته إن أودونيل خدم في «بلده» وكذلك في أوكرانيا.





من المفهوم أنه كان مراقبًا للمدفعية ورجل بندقية في الجيش الأسترالي.





«اختار سيج اتخاذ إجراءات بناءً على تعاطفه مع الشعب الأوكراني والظلم الذي يحدث.





«لقد وقع في حب أوكرانيا وثقافتها، وكان يشعر بالتواضع بسبب اللطف والضيافة داخل مجتمعه الجديد.»



وقد حث رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الأستراليين الذين يرغبون في دعم أوكرانيا على القيام بذلك من خلال تقديم تبرعات مالية بدلاً من السفر للمشاركة.





«الطريقة التي يمكن بها للأستراليين تقديم الدعم هي تقديم المال... تقديم الدعم للجمعيات الخيرية وغيرها ممن يعملون في أوكرانيا حتى لا يذهبوا ويشاركوا في القتال هناك."





وقال ألبانيزي في برنامج «Today» الذي تبثه Channel Nine يوم الخميس إن الأمر "خطير".





«أنا شخصياً، بالطبع، سافرت للقاء الرئيس زيلينسكي في وقت سابق من هذا العام لإظهار دعم أستراليا.





«أود فقط أن أقول إن المواطنين الأستراليين يجب أن يتبعوا النصيحة وهي عدم السفر إلى أوكرانيا للمشاركة».



ماذا قال الأوكرانيون في أستراليا عن وفاة أودونيل؟

قال الاتحاد الأسترالي للمنظمات الأوكرانية (AFUO) ورابطة الأوكرانيين في فيكتوريا (AUV) إنهما أصيبا بحزن عميق بسبب خبر وفاة أودونيل.





«يشرفنا أن السيد أودونيل اختار مساعدة بلدنا. إنها مأساة مروعة أن يفقد هذا الشاب الجميل حياته وهو يقاتل للدفاع عن استقلال أوكرانيا وسيادتها.





«نحييه كبطل، وكمجتمع يشعر بألم عميق وحزن لأنه قدم التضحية القصوى من أجل معتقداته».



كما تم نشر أخبار وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الصفحة التذكارية للفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا.





وجاء في المنشور أن «الأسترالي سيج أودونيل، الذي كان يخدم في أوكرانيا كمتطوع، استسلم في ساحة المعركة».





«الشرف والمجد والامتنان لأخينا».





لا يزال توقيت وفاة أودونيل غير مؤكد، ولكن يعتقد أنه حدث في الفترة التي سبقت عيد الميلاد.





وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال والد أودونيل إن ابنه مات وهو يقاتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





لم تقدم DFAT أي تفاصيل أخرى حول السيد أودونيل أو ظروف وفاته.



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