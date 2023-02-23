ارتفعت أسعار جوازات السفر الأسترالية. لماذا تكلف الكثير من المال؟

النقاط الرئيسية: يعد جواز السفر الأسترالي واحدًا من أقوى جوازات السفر في العالم

يمكن أن يُعزى سعر جوازات السفر الأسترالية إلى الإجراءات الأمنية

تذهب الإيرادات التي يتم جمعها من رسوم جوازات السفر إلى صندوق الإيرادات الموحدة للحكومة الفيدرالية

إذا كنت مواطنًا أستراليًا وتحتاج إلى جواز سفر جديد، فاستعد لدفع مبلغ ليس بالقليل.





يعد جواز السفر الأسترالي واحدًا من أقوى جوازات السفر في العالم عندما يتعلق الأمر بالسفر بدون تأشيرة. فقد تم تصنيفه في المرتبة الثامنة حسب مؤشر Henley Passport Index، حيث يتمكن الأستراليون من زيارة 185 دولة بدون تأشيرة.





جواز السفر الأسترالي هو أيضًا أحد أغلى جوازات السفر. تسمح جوازات السفر الكندية واليونانية والمالطية بنفس القدر من السفر بدون تأشيرة مثل جواز السفر الأسترالي، ولكن التكلفة أقل بكثير لمواطني تلك البلدان.





يمكن للكنديين أن يتوقعوا دفع 160 دولارًا كنديًا (172 دولارًا) لجوازات سفرهم، بينما يدفع المالطيون ما بين 70 يورو و 80 يورو (107 دولارًا إلى 122 دولارًا) ويدفع اليونانيون 84.40 يورو (130 دولارًا).





لمقارنة أستراليا بجارتها القريبة، يدفع النيوزيلنديون 199 دولارًا نيوزيلنديًا (180 دولارًا) للحصول على جوازات سفرهم.



Credit: SBS News تبلغ تكلفة جواز السفر الأسترالي لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2023 325 دولارًا. ارتفع هذا من 308 دولارًا في 1 يناير 2022، و 301 دولارًا في 1 يناير 2021.



لماذا جواز السفر الأسترالي مكلف للغاية؟

يمكن أن يُعزى سعر جوازات السفر الأسترالية إلى الإجراءات الأمنية، وفقًا لديفيد بيرمان، الزميل المساعد في الإدارة والسياحة في جامعة التكنولوجيا في سيدني.





وأشار إلى أن دولًا أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، لديها أيضًا ميزات أمنية في جوازات سفرها.





قال السيد بيرمان: «هذا لا يفسر تمامًا سبب ارتفاع أسعار جوازات سفرنا».



هناك أيضًا تكاليف إضافية للعمالة والطباعة، فضلاً عن الطلب الهائل بعد تخفيف قيود السفر بعد COVID. تم إصدار أكثر من 2.6 مليون جواز سفر أسترالي في عام 2022.





وقال بيرمان أيضًا إن هناك «محاولة لزيادة الإيرادات» باستخدام سعر جوازات السفر.





وقال: «أعتقد أن السبب ربما يكون... يتعلق الأمر كثيرًا بحقيقة أن هذه إيرادات جيدة جدًا».





هذا وتذهب الإيرادات التي يتم جمعها من رسوم جوازات السفر إلى صندوق الإيرادات الموحدة للحكومة الفيدرالية.



ما هي الإجراءات الأمنية التي يتضمنها جواز السفر الأسترالي؟

يقوم مكتب الجوازات الأسترالي بإصدار جوازات السفر تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وقد بدأ رسميًا في طرح جواز سفر سلسلة R، والذي يتضمن ميزات جديدة لتأمينه ضد سرقة الهوية والتزوير.



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وفقًا لمكتب الجوازات يعد جواز سفر سلسلة R «أكثر أمانًا» من جواز سفر سلسلة P، والذي كان معروضًا منذ عام 2014.





بالإضافة إلى الحماية من سرقة الهوية والتزوير، فإن صفحة الصور الخاصة به مصنوعة من «البلاستيك المتين عالي الأمان والطبقات».





تشمل ميزات الأمان الأخرى عناصر الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى مجموعة متغيرة اللون على صفحة ميزات الأمان.





قال مكتب الجوازات الأسترالي يوم الخميس إن «مليون جواز سفر أسترالي جديد من سلسلة R تم إصداره هذا الأسبوع».





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