ألبانيزي يعلن عن إرسال فريق إنقاذ أسترالي إلى تركيا للمشاركة في جهود الإغاثة

النقاط الرئيسية: تهدف أستراليا إلى تأمين وصول فريق إنقاذ إلى تركيا بحلول نهاية الأسبوع

عرضت الحكومة مبلغ 10 ملايين دولار كمساعدة أولية

أنتوني ألبانيزي حزين لـ "حجم الدمار الرهيب"

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن أستراليا تهدف إلى نشر فرق إنقاذ على الأرض في تركيا بحلول نهاية الأسبوع.





يأتي ذلك فيما كشفت الحكومة الفيدرالية هذا الأسبوع أنها ستقدم مساعدات أولية بقيمة 10 ملايين دولار، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.





وكشف رئيس الوزراء يوم الأربعاء أن وزارة التجارة الخارجية تقوم بتنسيق بحث حضري لفريق إنقاذ يصل إلى 72 شخصاً، مما سيساعد السلطات التركية على الأرض.



" وقال أمام البرلمان يوم الأربعاء، "قلوبنا حزينة، من المستحيل أن نشيح النظر عن مشاهد الخسارة الفظيعة والمحزنة".





"هناك قدر رهيب من الدمار، كتل كاملة سويت بالأرض ودُفنت. لكن الدمار الحقيقي، بالطبع، هو للناس ".





وقال رئيس الوزراء إن الفريق تلقى "تدريباً عالياً" لتحديد مكان الناجين وتقديم المساعدة الطبية ونقل الأشخاص الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.





أضاف، "وزارة الخارجية تعمل بشكل وثيق مع Fire and Rescue NSW وجيش الدفاع الأسترالي لتنسيق مغادرتهم "في أقرب وقت ممكن".





وأوضح ألبانيزي أن" الهدف هو أن يكون الفريق على الأرض بحلول نهاية هذا الأسبوع. أريد أن أشكر الموظفين وعائلاتهم مقدماً".





"مجدداً، هم على استعداد لدعم الناس حيثما دعت الحاجة إلى الدعم".





هذا وتأكد مقتل ما يقرب من 8,000 شخص في أنحاء البلدين، بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب المنطقة يوم الإثنين.



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ووصف ألبانيزي الأسبوع بأنه "مقلق للغاية" لكثير من الأستراليين وأحبائهم في المنطقة.





وأضاف: "تلك المشاهد وتلك الأسماء، رغم أنها بعيدة عن شواطئنا، لا ينبغي نسيانها".





"لدينا التزام بدعم أصدقائنا في جميع أنحاء العالم."





وافتتح زعيم المعارضة بيتر داتون وقت السؤال بسؤال ألبانيزي عن آخر المستجدات بشأن رد أستراليا، وهي لحظة نادرة من الشراكة بين الحزبين المتنافسين.





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