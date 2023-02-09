بشرى سارة من الحكومة الأسترالية: شراء منزل أصبح بمتناولكم!

النقاط الرئيسية حكومة ألبانيزي تطرح خطة لزيادة الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد

اعتبرت الخطة نقطة تحول لملكية المنازل الأسترالية

قالت وزيرة الإسكان إنه سيتم بناء 20,000 منزل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة في السنوات الخمس الأولى من الصندوق

قدمت وزيرة الإسكان جولي كولينز تشريعاً إلى البرلمان أمس الخميس لتأسيس صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي وهيئة الإسكان الأسترالية والمجلس الوطني لتوفير الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف.





كان الصندوق وقيمته 10 مليار دولار بمثابة وعد رئيسي من حكومة ألبانيزي قبل الانتخابات الفيدرالية لعام 2022 باعتباره أكبر استثمار في هذا القطاع منذ أكثر من عقد.



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وقالت كولينز: "مشاكل الإسكان منتشرة وواضحة ... أصبح حلم الحصول على منزل آمن أكثر صعوبة".





"لفترة طويلة تجاهلت الحكومة الأسترالية هذه القصص الرهيبة. اليوم هو نقطة تحول."





وأوضحت كولينز أنه سيتم بناء 20,000 منزل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة في السنوات الخمس الأولى من الصندوق، وسيتم تخصيص 4,000 منها للنساء والأطفال المتأثرين بالعنف المنزلي والنساء المسنات المعرضات لخطر التشرد.



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