بشرى سارة من الحكومة الأسترالية: شراء منزل أصبح بمتناولكم!

طرحت الحكومة الأسترالية خطة لزيادة الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد فيما يعتبر نقطة تحول لملكية المنازل الأسترالية.

BUDGET 2022 HOUSING STOCK

New housing construction is seen at Marsden Park, west of Sydney, Wednesday, October 26, 2022. Australians struggling to break into the property market are set to benefit from a $350 million affordable housing scheme included in the federal budget. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • حكومة ألبانيزي تطرح خطة لزيادة الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد
  • اعتبرت الخطة نقطة تحول لملكية المنازل الأسترالية
  • قالت وزيرة الإسكان إنه سيتم بناء 20,000 منزل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة في السنوات الخمس الأولى من الصندوق
قدمت وزيرة الإسكان جولي كولينز تشريعاً إلى البرلمان أمس الخميس لتأسيس صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي وهيئة الإسكان الأسترالية والمجلس الوطني لتوفير الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف.

كان الصندوق وقيمته 10 مليار دولار بمثابة وعد رئيسي من حكومة ألبانيزي قبل الانتخابات الفيدرالية لعام 2022 باعتباره أكبر استثمار في هذا القطاع منذ أكثر من عقد.
اقرأ أيضاً

أكثر من 12 ألف قتيل جراء الزلزال في سوريا وتركيا وسباق مع الزمن لانتشال الناجين

وقالت كولينز: "مشاكل الإسكان منتشرة وواضحة ... أصبح حلم الحصول على منزل آمن أكثر صعوبة".

"لفترة طويلة تجاهلت الحكومة الأسترالية هذه القصص الرهيبة. اليوم هو نقطة تحول."

وأوضحت كولينز أنه سيتم بناء 20,000 منزل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة في السنوات الخمس الأولى من الصندوق، وسيتم تخصيص 4,000 منها للنساء والأطفال المتأثرين بالعنف المنزلي والنساء المسنات المعرضات لخطر التشرد.
اقرأ أيضاً

قرار بإزالة كاميرات المراقبة من النصب التذكاري للحرب الأسترالية. ما علاقة الصين؟

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.




شارك
نشر في: 9/02/2023 12:28pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

الأكثر متابعة

'حبلها السري كان متصلاً بأمها': إنقاذ مولودة جديدة من تحت الأنقاض في سوريا

18:22

بعدما انفطرت قلوبهم بحثًا عن ذويهم في مناطق الزلزال: سوريون في أستراليا يطلقون 'نداء استغاثة'

06:00

تعرفوا على الأب الذي ظل ممسكا بيد ابنته التي ماتت تحت الأنقاض

07:16

ما هي المهارات التي عليكم تعليمها لأطفالكم للنجاة من الغرق؟

11:16

جمعية خيرية أسترالية تتهيأ لإرسال مساعدات إلى منكوبي الزلزال في سوريا

09:23

مقترح بخفض سن الاقتراع في أستراليا إلى 16 عاما: هل تأخرت أستراليا في احترام رأي مراهقيها؟

10:47

حفل إطلاق 'مجموعة اللقاء اللبناني في أستراليا' تحت شعار 'لبنان عنك لا نتخلى'

09:47

الرفع التاسع لاسعار الفائدة: 'البنك الاحتياطي يخاطر ويعمق الركود وهل يمكن ان يحتمل الناس؟'