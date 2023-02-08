ستتم إزالة كاميرات المراقبة من النصب التذكاري للحرب الأسترالية في كانبرا. فلماذا؟

تتم إزالة الكاميرات بدافع «الحذر الشديد».

The outside of the Australian War Memorial.

Chinese-made cameras will be removed from the Australian War Memorial in Canberra by mid-2023. Source: AAP / Lukas Coch

النقاط الرئيسية:
  • تم تصنيع الكاميرات من قبل Hikvision وهي شركة مملوكة جزئيًا للحكومة الصينية
  • ستتم إزالة الكاميرات التي صنعتها الشركة من النصب التذكاري للحرب بحلول منتصف عام 2023
  • أدانت بكين أستراليا عندما أصبحت أول دولة في العالم تحظر شركة Huawei الصينية من توفير تقنية 5G للشبكات اللاسلكية
ستتم إزالة ما يقرب من اثنتي عشرة كاميرا أمنية صينية الصنع من النصب التذكاري للحرب الأسترالية في كانبيرا.

وأكد كيم بيزلي، الرئيس المعين حديثًا للنصب التذكاري، القرار يوم الأربعاء، واصفًا إياه بأنه يُظهر «قدرًا كبيرًا من الحذر».
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تم تصنيع الكاميرات من قبل Hikvision وهي شركة مملوكة جزئيًا للحكومة الصينية وواحدة من أكبر موردي كاميرات CCTV في العالم، حسبما ذكرت صحيفة كانبرا تايمز.

ستتم إزالة الكاميرات التي صنعتها الشركة من النصب التذكاري للحرب بحلول منتصف عام 2023.

وقال السيد بيزلي لوسائل الإعلام يوم الأربعاء: «لا يقتصر الأمر على الكاميرات فقط... يجب أن نكون حريصين جدًا الآن مع جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بنا».

«ليس بسبب تلقينا أي إشعار بأي شيء غير مرغوب فيه ولكن بسبب وفرة الحذر».
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وقال متحدث باسم War Memorial إن المؤسسة أخذت التزاماتها الأمنية على محمل الجد لكنها لم تعلق على مسائل أمنية محددة.

وقد أدانت بكين أستراليا عندما أصبحت أول دولة في العالم تحظر شركة Huawei الصينية من توفير تقنية 5G للشبكات اللاسلكية في البلاد.

تم تبرير هذه الخطوة على أنها حماية للأمن القومي ولكنها أثارت سلسلة من الأفعال وردود الأفعال المتصاعدة بين الدولتين مما أدى إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية والتداعيات التجارية التي فرضتها الصين.

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نشر في: 9/02/2023 8:27am
المصدر: AAP
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